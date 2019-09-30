Dunford bıraktı! İşte ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı

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Dunford bıraktı! ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley oldu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Milley'e devretti.

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Virginia eyaletindeki Müşterek Myer-Henderson Askeri Üssü'nde düzenlenen törenle görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'e bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, törende yaptığı konuşmada, ABD ordusunu dünya tarihinin en güçlü ordusu haline getirdiklerini belirterek, Orgeneral Dunford'ın fikirlerinin de bu başarıda etkili olduğunu söyledi. 

Trump, Dunford'ın 2015'te başkan adaylığı konusunda fikir danıştığı ilk kişilerden birisi olduğunu ifade etti.

Törene, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı Mark Esper de katıldı.

Milley, 2015'ten beri Kara Kuvvetleri Komutanı

Trump, geçen yıl aralıkta Milley'i aday gösterdiğini Twitter'dan duyurmuştu.

ABD'nin 20'nci Genelkurmay Başkanı olan Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliğinin yanı sıra kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest bırakılan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

ABD Senatosu, temmuzdaki oylamada bir "Hayır" oyuna karşılık 89 "Evet" oyuyla Orgeneral Milley'nin yeni genelkurmay başkanı olmasına onay vermişti.

Milley, 2015'ten bu yana kara kuvvetleri komutanı olarak görev yapıyordu.

Genelkurmay Başkanı Dunford, 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde 2 yıl daha uzatılmıştı.

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

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