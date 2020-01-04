Dünya ayakta! ''ABD'ye ait 35 hedefi belirledik''

Star.com.tr 04.01.2020 16:12 - Güncelleme: 04.01.2020 16:38

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in dün sabaha karşı Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmesinin yankıları devam ediyor. 3 günlük yas ilan edilen İran'da ardı ardına ABD'ye yönelik tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, "çok sert bir şekilde intikam alacaklarını" söyledi.

RUHANİ, SÜLEYMANİ'NİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Başsağlığı dileklerini ileten Ruhani, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.

CENAZEDE "EN BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA" SLOGANLARI ATILDI

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze töreninde sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı.

CENAZELER ABD'YE AİT ARAÇLARLA TAŞINDI

Cenazelerin bir Amerikan otomobil firmasına ait araçla taşınması ise dikkat çekti. Törene Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de katıldı.

ABD ORTA DOĞU’YA 3 BİN ASKER GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Askeri yetkililer tarafından teyit edilen bilgilere göre Kuzey Carolina da bulunan 82'inci Hava İndirme Birliğine bağlı askerler İran ile bağlantılı ve bir çoğu Kataeb Hezbollah’a bağlı binlerce kişinin Bağdat’da bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırmasının ardından acil müdahale kuvveti olarak bölgeye sevk edilecek. Bölgeye gönderilen askerlerin yaklaşık 60 gün boyunca bölgede görev yapacağı ve Irak ile Kuveyt’de bulunan askerlere katılacağı açıklandı.

ABD'NİN IRAK’TAKİ ASKERİ VARLIĞINA SON VERİLEBİLİR

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu. Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve el-Mühendis'e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı.

ABD'YE AİT 35 HEDEF BELİRLENDİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali Ebu Hamza, ABD'nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirtti.

ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, "Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilindedir." ifadesini kullandı.

İranlı komutan, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda hedef alacakları imasında bulunarak, "Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden geçiş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN KASIM SÜLEYMANİ OPERASYONU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.