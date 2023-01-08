Dünya Bankası, Cezayir ekonomisinde toparlanma bekliyor

Cezayir'e ilişkin hazırlanan Dünya Bankası raporunda, ülkenin toparlanmasının devam ettiği ancak sürdürülebilir büyüme için hidrokarbon dışı sektörün kilit önemde olduğu belirtildi.

Raporda, hidrokarbon dışı sektör ve kamu harcamalarındaki artışla desteklenen toparlanmanın 2023 boyunca devam edeceği vurgulanırken, ihracatta önemli artış kaydeden petrol dışı sektörün ülke ekonomisinin büyümesindeki katkısına dikkat çekildi.

Verilerin, petrol dışı gayrı safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) büyümenin bu yıl yüzde 3,17'ye ulaşacağı ve bunun da 2023'te beklenen genel ekonomik toparlanmaya katkıda bulunacağını gösterdiği kaydedilen raporda, Cezayir ekonomisinde 2023'te yüzde 2,3'lük büyüme beklendiği ancak makro ekonomik beklentilerin uluslararası yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hâlâ kırılgan olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca özel ve petrol dışı sektörlerin orta ve uzun vadede ülkenin ekonomik büyümesinin motoru olması gerektiğine işaret edilerek, Cezayir makamlarına "satın alma gücünü korumaya yönelik önlemlerin yoğunlaştırılması, devlet çalışanlarının maaşlarının artırılması, iş arayanlar için ilk kez işsizlik yardımlarının getirilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra temel gıda sübvansiyon seviyeleri konusunda dikkatli olunması" çağrısı yapıldı.

- Cezayir'in döviz rezervi

Cezayir Merkez Bankası Genel Müdürü Selahaddin Talip, ülkesinin 2022 yılı sonu itibarıyla döviz rezervlerinin 60 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Merkez Bankası Genel Müdürü Talip, 26 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, Cezayir'in 2022 yılı sonu itibarıyla döviz rezervlerinin 60 milyar doları bulduğunu belirterek, bu rezervlerin iki buçuk yıllık bir süre için ülkenin mal ve hizmet ithalatı ihtiyacını karşılayabileceğini vurgulamıştı.

Cezayir'in döviz rezervleri 2014'te 294 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak piyasalarda yaşanan şok ve hükümetlerin birbirini izleyen ithalat faturalarındaki önemli artışı engelleyememesi nedeniyle döviz rezervleri keskin bir düşüş yaşadı.

Ekonomisinin yüzde 90'ı hidrokarbon gelirlerine bağlı olan Cezayir, bu bağımlılıktan kurtulmanın ve ekonomiyi çeşitlendirmenin yollarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 2019'da iktidara gelmesinin ardından ekonomiyi çeşitlendirme, petrol dışı ihracatı artırma ve döviz rezervlerini yeniden güçlendirme sözü vermişti.