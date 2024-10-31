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Dünya

Dünya Bankası uyardı: 1,2 milyar insan yüksek risk altında

Dünya Bankası, 1,2 milyar insanın sıcak hava dalgası, sel, kasırga ve kuraklık gibi en az bir kritik iklim tehlikesine maruz kalarak hayatlarını değiştirecek risklerle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Dünya Bankası uyardı: 1,2 milyar insan yüksek risk altında
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Banka, "Zorlukların Üstesinden Gelme: İklime Uyum ve Dayanıklılığın Sağlanmasına Yönelik Başarı Hikayeleri ve Stratejiler" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 1,2 milyar insanın, sıcak hava dalgası, sel, kasırga ve kuraklık gibi en az bir kritik iklim tehlikesine maruz kalarak hayatlarını değiştirecek risklerle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Yüksek gelirli ülkelerin iklimle ilgili tehlikelere maruz kalan büyük nüfuslara sahip olduğu belirtilen raporda, yüksek risk altındaki insanların çoğunun ise Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'da bulunduğu aktarıldı.

Raporda, bu durumun düşük gelir seviyeleri ile insanların şoklarla başa çıkmak ve şoklardan kurtulmak için ihtiyaç duyduğu temel altyapı ve sosyal hizmetlere erişim eksikliğinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Ekonomik büyüme ile iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılmasının el ele gittiğine işaret edilen raporda, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yüzde 10'luk artışın en kırılgan durumdaki insan sayısını yaklaşık 100 milyon azaltacağının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, iklim ve afetlerin insanlar, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki etkilerinin azaltılmasının daha hızlı ve dirençli kalkınma ile hedefe yönelik uyum müdahalelerini gerektirdiği aktarıldı.

  • dünya bankası
  • iklim tehlikesi
  • riskler

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