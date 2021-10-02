İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 400 milyon dolarlık destek
Dünya

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 400 milyon dolarlık destek

Dünya Bankasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaygınlaştırması için Nijerya'ya 400 milyon dolarlık bir kredi paketini daha onayladığı bildirildi.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 23:50 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 23:50
ABONE OL

Dünya Bankası Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Kovid-19 aşılarını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi paketini onayladıklarını belirtti.

Hükümetin salgının üçüncü dalgasıyla mücadele etmeye devam ederken vatandaşları aşılamaya devam etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Chaudhuri, bu kredinin ülke içinde güvenli ve etkili Kovid-19 aşısı edinimi ve dağıtımı için yardımcı olacağını ifade etti.

Nijerya'da salgının başından bu yana 205 bin 940 kişi virüse yakalandı, bunlardan 193 bin 812'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 724 kişi yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.