Dünya Bankasından Nijerya'ya 700 milyon dolar kredi

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 23:07 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:09

Dünya Bankası Nijerya Dış İlişkiler Yetkilisi Mansir Nasir, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın Tarım-İklim Esneklik Projesi'ni desteklemek için Dünya Bankasının 700 milyon dolar kredi onayladığını belirtti.

Söz konusu kredinin sürdürülebilir peyzaj yönetimi uygulanmasını artıracağını aktaran Nasir, ülkenin iklime dayanıklı entegre peyzaj yönetimi için de uzun vadeli elverişli ortamı güçlendireceğini kaydetti.

Nijerya'daki başlıca mahsullerin verimliliği, hükümetin çölleşmeyle mücadele çabalarına rağmen kısmen iklim değişikliği nedeniyle son 20 yılda istikrarlı şekilde düşmüştü.