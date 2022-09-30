İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2022 Cuma / 4 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5287
  • EURO
    18,1783
  • ALTIN
    990.041
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya Bankasından Nijerya'ya 750 milyon dolar kredi
Dünya

Dünya Bankasından Nijerya'ya 750 milyon dolar kredi

Dünya Bankası, Nijerya'nın yatırım çekmek ve istihdam oluşturmak için reformları gerçekleştirmesine destek amacıyla 750 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

AA30 Eylül 2022 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Dünya Bankasından Nijerya'ya 750 milyon dolar kredi
ABONE OL

Bankanın Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın ticari faaliyeti iyileştirmede önemli adımlar attığını ancak ülkenin yerli ve yabancı yatırım çekme kabiliyetinin diğerlerine kıyasla zayıf kaldığını belirtti.

Dünya Bankasının Nijerya'ya 750 milyon dolar kredi verilmesini onayladığını belirten Chaudhuri, "Özel sektör yatırımı, daha fazla iş yaratmanın, devlet gelirlerini artırmanın ve vatandaşlar için sosyal ve ekonomik sonuçları iyileştirmenin birincil yolu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.