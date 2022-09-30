Dünya Bankasından Nijerya'ya 750 milyon dolar kredi

Bankanın Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın ticari faaliyeti iyileştirmede önemli adımlar attığını ancak ülkenin yerli ve yabancı yatırım çekme kabiliyetinin diğerlerine kıyasla zayıf kaldığını belirtti.

Dünya Bankasının Nijerya'ya 750 milyon dolar kredi verilmesini onayladığını belirten Chaudhuri, "Özel sektör yatırımı, daha fazla iş yaratmanın, devlet gelirlerini artırmanın ve vatandaşlar için sosyal ve ekonomik sonuçları iyileştirmenin birincil yolu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.