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Dünya

Dünya Bankasından Türkiye'ye 750 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 19:24 - Güncelleme:
Dünya Bankasından Türkiye'ye 750 milyon dolarlık finansman
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Lopez, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Net Sıfır Emisyon'a Yeni Hedefler: Güneş, Rüzgar ve Akıllı Şebekelerle Türkiye'yi Dönüştürmek" başlıklı panelde konuştu.

"Türkiye'nin 12 yılda 60 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi kuracağını duyurması çok güzel bir haber." diyen Lopez, bunun sadece soyut taahhüt olmadığını, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmek istediği anlamına geldiğini belirtti.

Lopez, Türkiye'nin karbondan arınmaya yardımcı olacak pragmatik bir plan hazırladığına işaret ederek, böylece Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 12 yıllık dönemde 3 katına çıkaracağını anlattı.

Söz konusu programın üretim, iletim ve dağıtımı hesaba katıldığında 12 yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olacağına dikkati çeken Lopez, 60-75 milyar dolarlık bir üretim, 10 milyar dolarlık bir iletim ve 8-10 milyar dolarlık dağıtım içereceğini ifade etti.

Lopez, Türkiye'nin bugünkü Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 10'u civarında olacak bir plan hazırladığını, bunun gelişmekte olan dünyada yenilenebilir kurulum için hazırlanan en büyük programlardan biri olduğunu vurguladı.

"Dünya Bankası olarak çalışacağımız alan iletim kısmı." diyen Lopez, "750 milyon doları bulabilecek yeni bir operasyonun hazırlıklarına şimdiden başladık." ifadesini kullandı.

Lopez, elektrik iletim operasyonunun hassas bir konu olduğunu ve zaman alacağını belirterek, Türkiye ile birlikte çalıştıklarını ve ülkenin çok sağlam bir plan hazırladığını anlattı.

Planın 10 milyar dolarının kamu, 90 milyar dolarının özel yatırımlardan oluşacağını anımsatan Lopez, "Diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla işbirliğinin kritik olacağını düşünüyorum." dedi.

Lopez, Dünya Bankasının Türkiye'yi toplam kurulu kapasitenin yüzde 55'ini oluşturan yenilenebilir enerji konusundaki olağanüstü başarısından dolayı tebrik ettiğini, ülkenin 2035'e kadar 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi ekleyerek yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma kararını da olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Açılışında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın video mesajı paylaşılan panelde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir İş ve Altyapı Direktörü Gianpiero Nacci, Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki gelişmeler konusunda görüşlerini paylaştı.

  • dünya bankası
  • finansman operasyonu
  • elektrik iletim

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