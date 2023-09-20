Dünya basını Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğini böyle duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın provokasyonlarına 'anti-terör' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır" denildi.

Bakanlık, başlatılan operasyonda sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını vurgulayarak, "Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzilerinin yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor. Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yürüttüğü yerel antiterör tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tedbirler kapsamında siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği ifade edildi.

Karabağ'daki sivil Ermenilere, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin askeri tesislerinin bulunduğu mekanlardan uzak durma ve onlara destek olmama çağrısı yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: Bununla ilgili olarak mobil SMS servisi aracılığıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerine bilgi gönderilmiştir. Aynı zamanda hoparlörlerle halk uyarılmakta ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak güvenliği garanti edilen kamu, sosyal, eğitim, sağlık, dini ve diğer tesislerin korunması ve savunması sağlanacaktır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacak, içme suyu ve yiyecek ihtiyaçları karşılanacaktır. Nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulmuştur.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin provokasyonları sürdürmek amacıyla muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve askeri birlikleri savaşa hazır hale getirdiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede terörle mücadele operasyonu başlatıldığı belirtildi. Alınan önlemler çerçevesinde Ermeni silahlı güçlerin mevzileri ile atış noktalarının yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak imha edildiği vurgulandı. Ermeni silahlı güçlerin 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunun defalarca dile getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız, tamamen çekilmesi ve sözde rejimin feshedilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın kendi egemen toprakları üzerine gerekli tedbirleri almak durumunda kaldığı belirtilen açıklamada, "İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegane yol olduğuna inanıyoruz" denildi.

Başkan Erdoğan ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Güney Kafkasya'da barışın, huzurun ve işbirliğinin tesisi yolunda önlerinde tarihi bir fırsat bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: Bu fırsatı değerlendirmek için Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkilerini ve tam normalleşmeyi hedefleyen bir süreç başlattık. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın, bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz.

DÜNYA BASININA DAMGA VURDU

Dünyanın gündeminde de Karabağ'da yaşananlar ve Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteği vardı. İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye, endişelerin giderilmemesi üzerine Azerbaycan'ın Karabağ'da harekete geçmek zorunda kaldığını" söylüyor ifadelerine yer verdi.

Al Arabiya News'in gündeminde ise BM toplantısında Başkan Erdoğan'ın Karabağ ile ilgili sözleri vardı. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını dile getirdi.

Yahoo da, Türkiye'nin bölgede barış, refah, güvenlik ve kalıcı istikrara vurgu yaptığını dile getirdiğinden bahsetti.

Deviscourse sitesi ise Başkan Erdoğan, Azerbaycan açıklamalarını kaleme alarak ayrılıkçı bölgeye bir statü dayatılmasının 'kabul edilemez' olduğunun altını çizdiğine vurgu yaptı.

Al Monitor ise Erdoğan'ın "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır" sözlerine vurgu yaptı. Aynı zamanda Ermenistan'ın verdiği sözleri yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Erdoğan'ın Ermenistan'a bölgedeki silahlı kuvvetlerini çekme çağrısı yaptığından da bahsedildi.

Mısır merkezli Ahram Online da Türkiye'nin desteğinden bahsederek Türkiye'den gelen açıklamaların "Azerbaycan sonuna kadar haklı" şeklinde olduğuna dikkat çekti.