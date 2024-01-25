Dünya basını F-16'ları konuşuyor! Türkiye'nin hamlesi Biden'ı harekete geçirdi

Türkiye, 23 Ocak 2024 tarihinde İsveç'in NATO'ya girmesine izin verdi. Türkiye'nin bu kararı sonrası ABD tarafında hareketlilik yaşandı. ABD'nin birçok kurum ve yetkilisi Türkiye'ye verilecek F-16 savaş uçakları hakkında peş peşe açıklamada bulundu. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 satışı planı için ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'na (Kongre) mektup gönderdiği bildirildi. Tüm bu gelişmeler dünya basınında geniş bir yer buldu. Uluslararası birçok medya kuruluşu özellikle Biden'ın Kongre'ye gönderdiği mektuba dikkat çekti.

DÜNYA BASINI TÜRKİYE'YE VERİLECEK F-16 JETLERİN KONUŞUYOR



ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'ye F-16 satışını onaylamaları için Kongre üyelerine mektup gönderdi. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun dış ilişkiler komitelerinin üyelerine de, Biden'ın resmi satış izni sürecini başlatma niyetinde olduğuna dair birer mektup daha gönderildi. Biden'ın Türkiye hamlesi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times bu gelişmeyi 'Biden, Kongre'yi Türkiye'ye F-16 Satışını Hızlıca Onaylama Çağırıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde Washington'un son dönemde İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16'ların satışı için diplomatik temaslarda bulunduğu vurgulandı.

Bloomberg 'Başkan Joe Biden, İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermeyi kabul eden Türkiye'nin ardından Kongre milletvekillerini F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını onaylamaya çağırdı' dedi. Haberde 'Biden, söz konusu jetlerin satışı için Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını ön şart haline getirmişti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki konuyu birbirine bağladı' yorumuna yer verildi.

AZERBAYCAN MEDYASI



Azerbaycan merkezli haber ajansı Trend'de Kristina Doroш imzalı yayınlanan haberde 'ABD yönetimi Kongre'den F-16'ların Türkiye'ye satışına onay vermesini istedi' denildi. Biden'ın Kongre'ye gönderdiği mektuba atıfta bulunan Azerbaycan basını, "Washington yönetiminin ABD Kongresi'nden F-16 savaş uçakları ve yükseltme kitlerinin toplam 20 milyar dolar karşılığında Türkiye'ye satışına onay vermesini istediği belirtiliyor. Ona göre bu konudaki asıl rol Kongre'ye veriliyor." ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI



Kathimerini 'Beyaz Saray, Kongre'den F-16'ların Türkiye'ye satışına onay vermesini istiyor' manşetini attı. Haberin detayında kaynaklara göre, Biden'ın Kongre'ye gönderdiği mektup Çarşamba günü gönderildi ancak Kongre'ye henüz satış planları hakkında resmi olarak bilgi verilmediğine dikkat çekildi.

Ta Nea ise 'Biden F-16'lara yeşil ışık yaktı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Yunan basını Ta Nea söz konusu haberini uluslararası yayın yapan İngiltere merkezli bir haber kaynağına dayandırdı.

Yunan gazete haberinde, 'Bu gelişme, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına yeşil ışık yakmasının ardından geldi. Türk parlamentosu katılım protokolünü 285 milletvekilinin lehte, 55 milletvekilinin aleyhte oyu ile onayladı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve ABD F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı son yıllarda birbiriyle ayrılmaz biçimde bağlantılı konular oldu." ifadelerini kullandı.

Yine Yunan basınından In.gr ise haberinde 'TBMM İsveç'in NATO Üyeliğini Onayladı, ABD Başkanı Erdoğan'a Savaş Uçağı Verdi' yorumunda bulundu.

Deccan Herald 'Biden, Senato Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dışişleri komitelerinin üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerine yazdığı mektupta, Kongre'yi satışı 'gecikmeden' onaylamaya çağırdı' dedi.

ARAP BASINI



Arab News 'Biden, ABD Kongresi'nden Türkiye'ye F-16 satışını 'gecikmeden' onaylamasını istedi' dedi. Arab News haberinde, "ABD'li bir yetkili, Biden'ın, Senato Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dışişleri komitelerinin üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerine yazdığı mektupta, Kongre'yi satışı "gecikmeden" onaylamaya çağırdığını söyledi." ifadelerini yer verdi.

KONGRE'DE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



ABD'nin ülke dışına silah satışları için Kongre'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. ABD Başkanı Biden'ın Demokrat Partisi, 100 sandalyeli Senato'da bir sandalyelik çoğunluğa sahip. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçi Parti'nin iki sandalyelik bir çoğunluğu bulunuyor.