Dünya basını Hatay'daki depremleri böyle gördü

Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 6,4 olarak ölçülürken derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi.

Deprem nedeniyle hasar alan bazı binalar yıkıldı. Açıklanan son bilgilere göre dün akşamki deprem nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 294 kişi ise yaralandı. Depremin ardından 42 ihbarın geldiği ve tüm ihbarlara gidildiği, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığı ifade edildi.

Dünya, Türkiye'de yaşananları ise şaşkınlıkla izlemeye devam ediyor. Henüz 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin yaraları sarılamamışken art arda yaşanan bu iki deprem uluslararası alanda da geniş yer buldu.

Yunan gazetesi Kathimerini Türkiye'nin yine güçlü depremlerle sarsıldığını ifade etti. Haberde önce Hatay Defne'de ardıdnan da Hatay Samandağ'da iki büyük depremin olduğundan bahsedilerek, "Bu iki deprem de yıkıcı depremlerin Türkiye ile Suriye'yi vurmasından iki hafta sonra yaşandı" sözlerine yer verildi.

İngiliz gazetesi The Sun "Türkiye ve Suriye'yi vuran felaketten 2 ahfta sonrası Türkiye 2 güçlü depremle sarsıldı" başlığı ile verdiği haberinde Hatay'da hasarlı binaların çöktüğünden bahsetti. İnsanların caddelerde ve açık alanlarda olduğundan bahseden gazete 3 kişinin de hayatını kaybettiğinden bahsetti.

Guardian da 2 büyük depremin art arda meydana geldiğinden bahsedenler arasındaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına da yer veren gazete, yayımladığı bir harita ile 2 hafta içinde yaşanan felaketin alanlarını gösterdi.

BBC ise "Ölümcül yeni depremler Türkiye'de bir anda insanları hapsetti" başlığı ile araba kamerasından çekilen depremin görüntüsüne yer verdi. Hatay'da olan BBC ekibinin verdiği bildilere göre caddelerde panik yaşandığından bahsedildi.

CNN yaşanan 2 depremin artçı sarsıntı olduğunu iddia etti. Haberde, binlerce insanın ölümünün ardından meydana gelen yeni depremlerde de hayatını kaybedenlerin olduğundan bahsedildi.

ABD merkezli Wall Street Journal ise Hatay sokaklarında yaşananların videosunu yayımladı. Haberde depremlerin binlerce kişinin ölümünden sonra geldiğinden bahsedildi.

New York Times da depremden bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde "Başka bir ölümcül deprem" diye bahsedilen depremlerin zaten yıkılan Hatay'da yaşandığı ifade edildi.