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Dünya

Dünya basını Murat Kurum'un bu vaadini konuşuyor: Seçimi deprem hazırlığı belirler

İngiltere merkezli The Economist, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un vaatlerini yakın markaja aldı. Seçimlerin belirleyici unsurunun deprem hazırlığı olduğu belirten The Economist, İBB Başkan Adayı Kurum'un, seçilmesi halinde beş yıl içinde 650 bin yeni konut teslim etme sözü verdiğine dikkati çekti.

aksam.com.tr22 Mart 2024 Cuma 19:24 - Güncelleme:
Dünya basını Murat Kurum'un bu vaadini konuşuyor: Seçimi deprem hazırlığı belirler
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The Economist'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik haberinde seçimlerin belirleyici unsurunun deprem hazırlığı olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "İstanbul'un yaşlanan konut envanterinin durumuna ilişkin endişeler, Türkiye'nin güneyinde 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiği şiddetli bir depremin yaşandığı geçen yıldan bu yana artıyor. 16 milyon insanın yaşadığı şehir benzer bir felakete hazırlanıyor." denildi.

"İSTANBUL'DA 2030'A KADAR BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Deprem tarihine yönelik uzman görüşüne yer verilen haberde, "Alanında önde gelen sismologlar, 2030'dan önce bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde görüyor." ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU SADECE 10 BİN KONUT TAMAMLADI

Adaylara yönelik yapılan değerlendirmede, Ekrem İmamoğlu'nun 50 bin yeni bina inşa edeceği vaadinde bulunduğu ancak 2019 yılından bu yana belediyenin inşaat şirketinin sadece 10 bin konutun yapımını tamamladığına değinildi.

THE ECONOMIST, MURAT KURUM'UN 650 BİN KONUT VAADİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un, seçilmesi halinde beş yıl içinde 650 bin yeni konut teslim etme sözü verdiğine vurgu yapıldı. Haberde, 31 Mart'ta Belediye Başkanlarını ve meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek olan İstanbullu seçmenin depreme karşı hazırlıklı olma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekildi ve "İmamoğlu'nun koltuğu da tehlikede olacak." ifadelerine yer verildi.

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