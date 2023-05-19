Türkiye seçimleri dünyanın gündemindeki yerini koruyor.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Tur öncesi Batı medyası her kanaldan seçim analizi yaparken, 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimetine ilişkin analizler de peş peşe geliyor.

14 Mayıs'ta yaşadıkları seçim hezimetinin ardından oy toplamak için sürekli olarak söylem değiştiren Kılıçdaroğlu'nun çabaları, Batı medyasının gündeminde yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÜREKLİ DEĞİŞEN KAMPANYASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Siyasi söylemlerini sürekli olarak değiştiren Kılıçdaroğlu, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetme korkusuyla attığı adımlar, Batı medyasında da kendisine geniş yer buldu. Uluslararası basın, Kılıçdaroğlu'nun manevralarını manşete taşıdı.

"SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA SÖYLEMİNİ DEĞİŞTRİDİ"

Associated Press (AP), Kılıçdaroğlu'nun "vites değiştirdiğini" yazdı.

Haberinde, Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a sayılı günler kala duruşunu değiştirdiği ifadelerini kullanan AP, "Muhalefet ittifakının yumuşak huylu adayı Kılıçdaroğlu, vaatleriyle son derece olumlu bir kampanya yürütmüştü. Ancak bu hafta 74 yaşındaki siyasetçi, milliyetçi siyasetçi Sinan Oğan'a oy verenler de dahil olmak üzere milliyetçi seçmenlere hitap etmek için söylemini sertleştirdi." yorumunda bulundu.

"ERDOĞAN'A BENZEMEYE ÇALIŞIYOR"

Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun giderek daha karanlık bir söylem benimsediğine yer verdi. İlk turdaki seçim kampanyasının başarısız olduğunu söyleyen FT, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a benzemeye çalıştığına yer verdi.

"TEK ÇARESİ BU"

Politico, haberinde Kılıçdaroğlu'nun 2. Tura büyük zorlukla girdiğinin altını çizdi. 14 Mayıs'ta sandıklarda beklediğini bulamayan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gerisinde kaldığını bir kez daha vurgulayan Politico, Kılıçdaroğlu'nun çareyi söylem değiştirmekte bulduğunu yazdı.

"ANKETLERİN GERİSİNDE KALDI"

Agence France-Presse'te (AFP) yer alan haberde, "Kılıçdaroğlu milliyetçilere kur yapıyor" ifadelerini kullandı. "Kılıçdaroğlu kampanyanın ilk aşamasında belirlediği daha kapsayıcı üslubunu perşembe günü önemli ölçüde sertleştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu yine de seçim öncesi anketlerin gerisinde kaldı ve muhalefette gözle görülür bir üzüntü yarattı." sözlerine yer verildi.

Yunan gazete In.gr de, 14 Mayıs'ta sandıklarda geride kalan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini ve vaatlerini değiştirerek oy kazanmaya çalıştığı ifadelerine yer verdi.

"AVANTAJ ERDOĞAN'DA"

Al Jazeera, ikinci turda avantajın Başkan Erdoğan'da olduğunun altını çizdiği haberinde Kılıçdaroğlu'nun tüm kampanyası rağmen 14 Mayıs'ta Erdoğan'ın yüzde dört puanla geride kaldığına yer verdi.

"ERDOĞAN RAHATÇA KAZANACAK"

İngiliz Middle East Eye, "Erdoğan'ın kampanyası, kapsayıcılığın rahat bir zafer için anahtar olduğunu düşünüyor" başlıklı haberinde, "28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Turda Erdoğan'ın rahat bir şekilde kazanacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz The Times, Kılıçdaroğlu'nun seçime günler kala kampanyasını değiştirdiğine yer verdi. İlk turda benimsediği "babacan" tavrının işe yaramadığını vurgulayan The Times, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilerden oy toplamak için söylem değiştirdiğine vurgu yaptı.

"KILIÇDAROĞLU İÇİN ZAFER ÇOK UZAK"

Alman Focus dergisi, Türkiye seçimlerini yakından takip ederken yayınladıkları son analizde dikkat çeken bir yoruma imza attı. Focus haberinde, "Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor" cümlelerini kullandı.