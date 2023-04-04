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Dünya

Dünya Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor: Kapıları kapattı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirildi. Başkan Erdoğan, 'Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım' ifadelerini kullanırken, bu sözler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

4 Nisan 2023 Salı 07:53 - Güncelleme:
Dünya Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor: Kapıları kapattı
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Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi dünya medyası Türkiye'ye odaklanmış durumda. Başta ABD olmak üzere Batılı devletler 7'li koalisyonun adımlarını yakından takip ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD tarafından yapılan ziyaretleri sert bir dille eleştirmiş, yeni açıklamasında ise "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın sözleri, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Türkiye seçimleri dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Seçimlerin tarihinin kesinleşmesinden bu yana 7'li koalisyonun adımlarını yakından takip eden Batılı devletler çeşitli hamlelerle seçim sürecine dahil olmaya çalışıyor.

Son olarak 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirildi.

Başkan Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'na gerçekleştirdiği ziyarette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREVİNİ BİLECEKSİN"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı ise dünya basınında geniş yankı buldu.

"ERDOĞAN'DAN ABD'YE DERS"

Bloomberg haberi, "Erdoğan'ın seçim söylemi, bir dizi muhalefet ziyareti nedeniyle ABD'yi hedef alıyor" sözleriyle manşete taşıdı. Başkan Erdoğan'ın, muhalefet liderini ziyaret eden ABD büyükelçisini eleştirdiğini aktaran Bloomberg, Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimde ABD'ye bir ders verme taahhüdünde bulunduğuna da vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri, özellikle Yunan basınında ilgi topladı. Yunan Kathimerini gazetesi, "Erdoğan: Hadi bu seçimlerde ABD'ye iyi bir ders verelim" başlığını kullandı.

Protothema gazetesi, "Erdoğan ve Biden karşı karşıya: Erdoğan vs. Biden: Amerika'ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım" başlığını kullandı.

CNN Yunanistan da, Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetten duyurdu. CNN, "Erdoğan ABD'ye ateş püskürdü" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN KAPILARI KAPATTI"

Rus TASS haber ajansı haberi, "Erdoğan ABD'nin Ankara temsilcisiyle buluşmayı reddediyor" cümleleriyle okuyuculara sundu.

İran'ın resmi televizyonu Press TV haberinde, "Erdoğan, büyüyen çatlağın ortasında ABD büyükelçisine kapıyı kapattığını söylüyor" sözlerini kullandı.

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