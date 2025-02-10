Dünya Başkan Erdoğan'ın Trump'ın sinsi planına tepkisini böyle gördü: Tavrını koydu

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de binlerce sivili katleden Netanyahu ile yüz yüze görüştü. Trump buradaki görüşmede "ABD'nin Gazze'yi devralacağını, Gazzeliler'in başka yere gitmesi gerektiği" söyledi. Trump'ın bu kirli planına Türkiye ve dünyadan tepki yağdı. Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret etmek için Atatürk Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buda Trump'ın Gazze planına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini gündemine alan dünya basını, Erdoğan'ın Trump'ın planını tartışılmasının bile anlamı olmadığını yazdı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAVRINI KOYDU"

"Erdoğan, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına tavrını koydu" başlığıyla haber yayımlayan ABD merkezli Orta Doğu TV kanalı ve haber sitesi Alhurra, "Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve ABD'nin bu bölgeyi kontrol altına almasına yönelik açıklamalarını reddetti." dedi.

"SİYONİST LOBİNİN DAYATTIĞI ANLAMSIZ BİR PLAN"

Orta Doğu basınını Middle East Eye ise, Cumhurbaşkanı sözlerini "Erdoğan Trump'ın Gazze Planını Siyonist Destekli ve Anlamsız Olarak Nitelendirdi" başlığıyla okuyucularına aktardı. Middle East Eye ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın Gazze'yi kontrol altına alma önerisini reddederek, bunun Siyonist lobinin dayattığı anlamsız bir plan olduğunu belirttiğini aktardı.

Kardeş ülke Azerbaycan basını apa.az haber sitesi de, "Türkiye Cumhurbaşkanı hiçbir gücün Gazzeliler'i ebedi vatanından çıkaramayacak" sözlerine haberinde yer verdi.

"BU PLAN TAMAMEN ANLAMSIZ" SÖZLERİNE YER VERDİLER

Almanya basınından Tagesschau yayınladığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu plan tamamen anlamsız" sözlerine yer verdi. Alman TV kanalı ayrıca Erdoğan'ın "Kimsenin Gazze'deki insanları kendi topraklarından sürmeye gücü yetmez. Gazze'deki insanlar Gazze'de kalacak, Gazze'de yaşayacak ve Gazze'yi koruyacak" ifadelerini kullandığını yazdı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ"

Meksika basını El Buen Tono, "Erdoğan Pazar günü Trump'ın Gazze'deki durumla ilgili önerisine sert bir şekilde tepki gösterdiği" okuyucularına bildirdi. Meksika basını "Erdoğan, Trump'ın Gazze ile ilgili önerisini 'tartışmaya değer değil' diyerek reddettiğini aktardı. Meksika basını ayrıca haberinde, "İsrail'e karşı eleştirel tutumuyla ve Filistin davasına desteğiyle tanınan Türk lider, İsrail'in Gazze'deki planlarının 'sinsi' olduğunu belirtti." ifadelerine yer verdi.

Fransız Le Figaro, Erdoğan'ın sözlerini "Türkiye Cumhurmbaşkanı 'Kimsenin Filistinlileri Gazze'den Çıkarma Gücü Yok" başlığıyla verirken "Erdoğan, geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Filistinlileri bölgeden çıkarıp ABD'nin kontrolü altına almayı öngören planı reddetti. Erdoğan 'Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistinlilere aittir' vurgusu yaptı" dedi.

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