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Dünya

Dünya Blinken'in ziyaretini konuşuyor: Türkiye, ABD'yi küçümsedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye ziyareti dünya basınında gündem oldu. Fransız AFP, Blinken'in Türkiye ziyaretiyle ilgili analizinde Türkiye'nin ABD'yi küçümsediğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında Blinken'a yer vermeyip Rize'yi ziyaret etmesine dikkat çekti.

7 Kasım 2023 Salı 08:15 - Güncelleme:
Dünya Blinken'in ziyaretini konuşuyor: Türkiye, ABD'yi küçümsedi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti dünya gündemine oturdu. Blinken'ın karşılanması, ağırlanması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tavrı ve ortak basın açıklaması yapılmaması dünya medyasında 'soğuk duş' etkisine neden oldu.

7 Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret ederek tam destek veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

VALİ YARDIMCISI KARŞILADI

Blinken, havalimanında yalnızca Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı tarafından karşılandı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı. Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı.

MESCİD-İ AKSA VE AY YILDIZ DETAYI

Blinken'ın koltuğunun yanında Mescid-i Aksa ve Ay Yıldız simgesi yer aldı. Bu görüntü, İsrail'in zulmünü görmezden gelen tüm dünyaya Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu gösteren bir mesajdı.

DÜNYA BLİNKEN'İN TÜRKİYE ZİYARETİNİ KONUŞUYOR

ABD'li Bakan Blinken'in Türkiye ziyaretinde yaşadığı şok üstüne şok dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN ÖFKESİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Irak, Filistin, İsrail'e peş peşe ziyaretler gerçekleştiren Blinken'in Türkiye ziyareti ile ilgili Fransız haber ajansı AFP bir analiz yayınladı. 'Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor' başlıklı analizde, ABD Dışişleri Bakanı'nın Pazartesi günü Türkiye'de zorlu görüşmeler yapacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın 7 Ekim'den beri ilk kez Ankara'yı ziyaret ettiğini vurgulayan AFP, Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE ABD'Yİ KÜÇÜMSEDİ"

Ajans, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Pazartesi programına atıfta bulundu. AFP'ye göre, Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Pazartesi günü Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etmeyi planladı.

Katar merkezli Al jazeera 'Blinken, zorlu İsrail-Gazze görüşmeleri için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü' manşetini attı.

TÜRKLER BLİNKEN'İN PLANINI BİLİYORDU

Al Jazeera haberinde Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde kamu politikası profesörü Tamer Qarmoot'un görüşlerine yer verdi. Qarmoot, 'Blinken'ın ana misyonu İsrail'e daha fazla zaman kazandırmaktı. Türkler bunu biliyor. Bu yüzden soğuk karşılandı' dedi.

Yunan In.gr 'Blinken-Fidan görüşmesi ortak açıklama yapılmadan sona erdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

France 24, Washington ile Ankara'nın çatışmaya ilişkin tutumu arasında muhtemelen çözülmesi zor olacak büyük farklılıklar bulunduğunu aktardı.

ABD merkezli Wall Street Journal'ın manşeti 'Blinken, Bölgesel Gerginliği Azaltmak İçin Türkiye'yi Ziyaret Etti' oldu.

CNN International Ankara'daki zirvenin Blinken'ın Orta Doğu turunun son durağı olduğuna vurgu yaptı.

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran İngiliz Guardian şu yorumda bulundu; 'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu sabah Türkiye'de pek sıcak bir şekilde karşılanmadı.'

İsrail merkezli Ynet 'Blinken, Gazze yardımını genişletme çabalarını Türkiye ile görüştüğünü söyledi' dedi.

Alman Welt 'Irak'taki görüşmelerin ardından Blinken, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü' başlığını tercih etti.

'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışmalar sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi' diyen Los Angeles Times ABD'li bakanın ılımlı bir destek aldığını yazdı.

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