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Dünya

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Sunucu, Biden'ı kendisine getirdi

ABD Başkanı Biden'ın röportaj esnasında içi geçti. Sunucu, 'Sayın Başkan' diyerek Biden'ı kendisine getirdi.

23 Ekim 2022 Pazar 10:33 - Güncelleme:
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Sunucu, Biden'ı kendisine getirdi
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ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında canlı yayında Jonathan Capehart'ın sorularını yanıtladı. Röportaj esnasında içi geçen Biden, spikere zor anlar yaşattı.

GÖZ KAPAKLARININ SIK SIK DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Röportaj boyunca göz kapaklarının sık sık düştüğü görülen 79 yaşındaki Joe Biden, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde tekrar aday olmak istediğini belirtti.

"SAYIN BAŞKAN" DİYEREK BİDEN'I UYARDI

Daha sonra First lady Jill Biden'ın görüşü soruldu, Joe Biden'ın bu sırada içi geçti. Sunucu Jonathan Capehart "Sayın Başkan" diyerek Biden'ı kendisine getirdi.

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