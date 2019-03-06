Dünya bu iddiayı konuşuyor: Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed arasında soğuk savaş var

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman son zamanlardaki hamlelerinden dolayı kızgın olduğu ve Kral ile Veliaht’ın arasının açılmakta olduğu iddia edildi. İngiliz Guardian gazetesi, Yemen savaşı da dahil olmak üzere son dönemde önemli birkaç politika noktasında Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed’in anlaşmazlığa düştüğünü yazdı.

"KRAL SELMAN'IN DANIŞMANLARI UYARDI"

Anlaşmazlığın temelinde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın yattığını yazan Guardian, şubat ayı sonunda Mısır’a bir ziyaret düzenleyen Kral Selman’ın danışmanlarının “kendisine yönelik bir hareket gerçekleştirilebileceği” noktasında uyarıda bulunulduğunu aktardı.

Bu uyarı üzerine Kral Selman’ın Mısır seyahatinde kendisine eşlik edecek güvenlik ekibinin İçişleri Bakanlığından tek tek elle seçilen 30 kişi ile değiştirildiği, ilk listedeki isimlerin ise Veliaht Prens Muhammed’e sadık kişilerden oluşuyor olabileceği bildirildi.

Guardian’a konuşan bir kaynak, Kral Selman’ın danışmanlarının ayrıca Mısır seyahati boyunca kendisine eşlik edecek Mısırlı güvenlik personelini de Kral’a yaklaştırmadıklarını söyledi.

Mısır seyahatini tamamladıktan sonra ülkesine dönen Kral Selman’ı Riyad’da karşılayan listede Veliaht Prens Muhammed’in bulunmadığını aktaran kaynak, yayımlanan resmi basın bildirisiyle de bu bilginin desteklendiğini ve bunun “Veliaht Prens Muhammed’e yerini bildirmek amacıyla” yapıldığına ilişkin spekülasyonları doğurduğunu belirtti.

"KRAL ÜLKEDE YOKKEN İKİ OLAYA İMZA ATTI"

Kral Selman’ın Mısır seyahati boyunca “Kral Yardımcısı” sıfatını taşıyan Veliaht Prens Muhammed’in, Kral ülkede yokken iki büyük olaya imza attığı belirtildi. Kral ülkede değilken Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisini değiştiren Veliaht Prens Muhammed, görevden aldığı Halid bin Selman’ı Savunma Bakan Yardımcısı yaparak Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçiliğine ise Prenses Rima bint Bender’i getirdi.

Bu değişikliklerin Kral Selman’ın bilgisi dışında gerçekleştirildiği iddia edilirken, Prens Halid’in üst düzey bir konuma getirilmesinin Kral Selman’ı özellikle sinirlendirdiği belirtildi.

Kraliyet atamalarının her zaman “Kral adına” yapıldığı Suudi Arabistan’da, 23 Şubat’ta alınan kararların altında “Kral Yardımcısı” imzası bulunmasını yorumlayan uzmanlar, Kraliyet kararlarının altında böylesi bir imzanın onlarca yıldır ilk kez yer aldığını açıkladı.

"KRAL SELMAN ATAMAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ"

Guardian’ın edindiği bilgiye göre, Kral Selman ve yakın ekibi, söz konusu atamaları televizyondan öğrenirken, Ekim 2018’de gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana ülkesinin aldığı hasarı onarmaya çalışan Kral Selman, destekçilerince “ülkenin karar alma mekanizmalarında daha aktif rol alması ve Veliaht Prens Muhammed’in elindeki gücün azaltılması” noktasında baskı görüyor.