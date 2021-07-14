Dünya bu olayı konuşuyor! Ajanlar ABD'den kaçırmaya çalıştı

star.com.tr 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:50 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:50

ABD'li savcılar, dört İran istihbarat yetkilisinin New York'ta yaşayan ve İran'ı eleştiren bir gazeteciyi kaçırmayı planlamakla suçlandığını duyurdu.



İddianamede hedefin adı geçmese de, İran asıllı Amerikalı yazar ve aktivist Masih Alinejad, hedefin kendisi olduğunu ileri sürdü.

Tamamı İran'da yaşayan ve hala kaçak olan ekibin, İngiltere'deki bir kişiyi ve Kanada'daki diğer üç kişiyi İran'a kaçırmayı planladıkları iddia ediliyor.

İran hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, iddiaların "gülünç ve temelsiz" olduğunu belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı, İranlı yetkililerin New York'ta yaşayan gazeteciyi kaçırmak için, üçüncü bir ülkeye çekmeye çalıştığını söylüyor.

İddianameye göre komployu kuranlar, yazarın İran'daki akrabalarına para bile teklif etti, ancak akrabaları iş birliği yapmayı reddetti.

Hedefin Brooklyn'deki evini ve ailesini gözetlemek için özel dedektifler tuttular ve mülkü uzun süre izlediler.

Ekip ayrıca, hedefi New York City'den tahliye etmek için askeri tarzda sürat tekneleri ve İran'ın müttefiki olan Venezuela'ya deniz yoluyla ulaşım sağlayabilecekleri diğer yolları araştırdı.

İddianameye göre istihbarat yetkilileri, Kanada ve Birleşik Krallık'ta da, hedefteki dört kişi için çalışmalar yürüttü.

'ŞİMDİ REJİM BENDEN KORKSUN'

44 yaşındaki Alinejad, sosyal medyada öne çıkan bir isim ve ABD tarafından finanse edilen TV kanalı Voice of America Farsça'da bir program sunuyor.

Salı günü iddianemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Alinejad, "İlk başta doğal olarak şok oldum. Sonra endişelendim... Sonra düşündüm. Bir ömür bu rejimden korktuk. Ama şimdi rejim benden korksun." dedi.

İRANLI KADIN YARDIM ETMİŞ

İddianamede, İranlı istihbaratçılara, Kaliforniya'da yaşayan İran asıllı Nilüfer Bahadorifar'ın yardım ettiği belirtiliyor.

Suçsuz olduğunu iddia etse de, Bahadorifar da gözaltına alındı. İranlı kadın, komploculara mali yardım sağlamak ve İran'a karşı yaptırımları ihlal etmekle suçlandı.

FBI New York Ofisi Başkanı William Sweeney, İran istihbarat yetkililerinin kaçırma planını, 'kulağa biraz bir film planı gibi geliyor' şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptığı açıklamada, 'Bu tür Hollywood senaryoları, Amerika'dan beklenmeyen bir şey değil.' ifadesini kullandı.

KAÇIRILAN ZEM İDAM EDİLDİ

2019'da Paris'te yaşayan muhalif gazeteci Ruhullah Zem, İranlı ajanlar tarafından kaçırılıp İran'a götürülmüştü. Daha sonra Irak'a gitmeye ikna edildi. Geçen yıl, 'ayaklanma' suçlamalarından mahkum edildikten sonra idam edildi.