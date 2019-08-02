2,5 milyar yıldır yeryüzüne sızıntı yapıyor

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Dünya çekirdeğinin 2,5 milyar yıldır yeryüzüne sızıntı yaptığı ortaya çıktı

Dünya'nın çekirdeğinin yaklaşık 2,5 milyar yıldır eriyerek yeraltındaki diğer katmanları oluşturan maddelerle dünya yüzeyine kadar eriştiği keşfedildi.

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Dünyanın çekirdeğinin yaklaşık 2,5 milyar yıldır yeryüzüne doğru sızıntı yaptığı tespit edildi.
 
The Conversation internet sitesinde yer alan habere göre, "Geochemical Perspectives Letters" dergisinde yayınlanan ve 10 bilim insanı tarafından yapılan çalışma, dünyanın çekirdeğinde yaşanan ve nedeni tespit edilemeyen erime sonucunda çekirdekte yer alan demir ve nikel karışımı tungsten elementinin, yeraltındaki diğer katmanları oluşturan maddelerle birleşerek dünya yüzeyine kadar çıktığını ortaya koydu.
 
Avustralya'nın batısında yer alan Pilbara bölgesiyle, Hint Okyanusu'ndaki Re Adası ve Kerguelen Takımadaları'ndaki toprak katmanlarında yapılan çalışma sonucunda, sızıntının dünyanın yaklaşık 2 bin 900 kilometre derinliğinde başladığı keşfedildi. 
 
Yaklaşık 4,5 milyar yaşındaki dünyanın ilk 2 milyar yıllık periyotta çok az değişime uğradığına işaret eden araştırmacılar, son 2,5 milyar yıldır devam eden sızıntının sebebinin tespit edilemediğini belirtti.
 
Bilim insanları, çalışmanın bulgularının, yıllardır merak edilen çekirdek ve manto arasında herhangi bir madde aktarımının olup olmadığı sorusuna yanıt verebileceğini kaydetti. 

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