Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restini konuşuyor: Sabrının sonuna geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda konuştu.

Konuşmasında, 60 yıldır Türkiye'yi üyelik vaadiyle oyalayan Avrupa Birliği'ne (AB) de yer verdi.

'BEKLENTİYE GİRME HAKKINI KAYBEDERLER'

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne verdiği her sözü tuttuğunu ancak Avrupa Birliği'nin verdiği sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yönetimler değişse de Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Kağıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz."

'YENİ DAYATMALARA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda hak ve özgürlükler konusunda hayata geçirilen, "sessiz devrim" olarak nitelenen tüm reformları, birileri istediği için değil, milletin en iyisine, en ilerisine layık olduğu için yaptıklarını vurgulayarak, Avrupa Birliği'ne rağmen sabırla bugünlere getirilen tam üyelik sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammüllerinin kalmadığını ifade etti.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE ARTIK AB'DEN HİÇBİR ŞEY BEKLEMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajları dünya basınında yankılandı. Özellikle Yunan basını Erdoğan'ın ifadelerine geniş yer verdi.

Proto Thema "Türkiye Cumhurbaşkanı, 'AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadı' dedi ve katılım sürecinde yeni taleplere veya şartlara tolerans göstermeyeceğini söyledi" dedi.

CNN Yunanistan "Erdoğan: AB'den hiçbir beklentim yok" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Ethnos "AB'ye sert dil" yorumunda bulundu ve "Erdoğan, AB'ye yönelik yeni bir sert saldırı başlattı ve Türkiye'ye yönelik haksızlıkları bir an önce düzeltmediği takdirde daha fazla kapıda beklemeyeceğini yineledi" dedi.

SKAI televizyonu, "Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok" başlığıyla okurlarını bilgilendirdi. Türkiye'nin Brüksel ile müzakere sürecinde sözlerini tuttuğunu söyleyen Erdoğan'ın, AB'den aynı tavrı görmemesinden rahatsızlık duyduğu belirtildi. Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım sürecinden ise bahsetmediği notuna yer verildi.

In.gr Erdoğan'ın "Türkiye, bizi 40 yıldır kapısında tutan Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemiyor" ifadesini öne çıkardı.

Kathimerini "Erdoğan: Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok" manşetini attı. 1959 yılında başlayan Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolculuğu, 1999 yılında yeni bir şekle büründü. 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde Türkiye yıllardır beklediği kapıyı biraz aralamıştı. Aralık ayında Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsüne geldi. Avrupa Birliği Konseyi, 6 yıl sonra Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlanması kararını aldı.

ALMAN BASINI: ERDOĞAN SABRININ SONUNA GELDİ

Alman N-TV "Erdoğan AB tarafından daha fazla bir şey söylenmesini istemiyor" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye 1999'dan bu yana resmi kanallardan AB'ye üye olmaya çalışıyor. O günden bu yana süreç uzadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabrının sonuna geldiği görülüyor. Milletvekillerine, ülkenin artık Brüksel'den gelecek herhangi bir katılım talebini kabul etmeyeceğini söyledi."

FRANSA BASINI: TOLERANS GÖSTERMEYECEK

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemediğini yazdı. Erdoğan'ın, "Biz AB'ye verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadı." şeklindeki ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, AB'ye katılım sürecine ilişkin yeni taleplere tolerans göstermeyeceklerini söylediğine dikkat çekildi.

France 24 "Erdoğan, Avrupa Birliği'ni ülkesinin üyelik hedefini geciktirdiği için de eleştirdi" dedi.

Economic Times haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin '40 yıldır bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemediğini' söyledi" ifadesine yer verdi.

Al Arabiya "Cumhurbaşkanı, ülkesinin bloğa katılması için katılım sürecine ilişkin yeni taleplere veya koşullara tolerans göstermeyeceğini söyledi" dedi.

Hindustan Times ise haberinde "Parlamentonun açılış oturumu öncesinde konuşan Erdoğan, 'Biz AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadılar' dedi" ifadesine yer verdi.