Dünya devi, 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Bu, Amazon'un bugüne kadarki en büyük işten çıkarması olacak.

Daha önce New York Times tarafından bildirilen işten çıkarma, Amazon'un iş gücünün yaklaşık %3'ne denk geliyor.

Bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Amazon'un çeşitli birimleri önceliklerini gözden geçirdikçe kesin sayı değişebilir.

Kaynak, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende birimlerinin yanı sıra ses kumandalı "Alexa" ve ev güvenlik kameraları gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağını söyledi.

Kaynak işten çıkarmaların Amazon ve diğer şirketlerin karşı karşıya olduğu makroekonomik ortamın belirsiz olmasından kaynaklandığını belirtti.

Facebook'un çatı kuruluşu Meta Platforms 9 Kasım'da toplam iş gücünün %13'üne denk gelen 11,000'den fazla kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.