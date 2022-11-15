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Dünya

Dünya devi, 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Amazon.com Inc bu haftadan itibaren kurumsal ve teknoloji pozisyonlarında çalışan yaklaşık 10,000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Reuters15 Kasım 2022 Salı 09:08 - Güncelleme:
Dünya devi, 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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Bu, Amazon'un bugüne kadarki en büyük işten çıkarması olacak.

Daha önce New York Times tarafından bildirilen işten çıkarma, Amazon'un iş gücünün yaklaşık %3'ne denk geliyor.

Bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Amazon'un çeşitli birimleri önceliklerini gözden geçirdikçe kesin sayı değişebilir.

Kaynak, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende birimlerinin yanı sıra ses kumandalı "Alexa" ve ev güvenlik kameraları gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağını söyledi.

Kaynak işten çıkarmaların Amazon ve diğer şirketlerin karşı karşıya olduğu makroekonomik ortamın belirsiz olmasından kaynaklandığını belirtti.

Facebook'un çatı kuruluşu Meta Platforms 9 Kasım'da toplam iş gücünün %13'üne denk gelen 11,000'den fazla kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

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