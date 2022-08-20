Dünya diken üstünde! Putin: Büyük bir felakete yol açabilir

Rusya Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, çatışmaların Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali sahasına sıçraması, tüm dünyayı alarm konumuna geçirdi. Zaporijya Nükleer Santrali sahasına yönelik günlerdir süren topçu saldırıları nedeniyle Ukrayna ve Rusya, birbirini suçlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın çoklu roketatar saldırıları sonucu, santralin soğutucu ünitelerinden birinin zarar gördüğünü ve nükleer sızıntı riskinin bulunduğunu açıkladı. Bölgede kontrolü sağlayan Rus yanlısı yönetim, nükleer santral yakınlarına Ukrayna ordusunun topçu ateşleri gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya Lideri Vladimir Putin, Frasnız Mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'yı Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmakla suçlayarak potansiyel bir "felaket" konusunda uyardı. Konuyla ilgili önceki gün Ukrayna'ya giden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres taraflara çağrıda bulundu.

RUSYA SİLAHSIZLANDIRMAYI REDDETTİ

Guterres'in çağrılarına Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev'den cevap geldi. Santralin silahsızlandırılması çağrılarını reddettiklerini belirten Nechayev, "Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir" dedi. Nechayev, Rusya'nın durumu incelemek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcilerinin çok yakın zamanda tesisi ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

PUTİN: ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NE SALDIRILAR BÜYÜK BİR FELAKETE YOL AÇABİLİR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmedeki ana gündem maddesi yine Ukrayna'da süren çatışmalar oldu. Kremlin Basın Servisi, Rusya lideri Putin'in, Macron'a hitaben yaptığı konuşmada Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki gelişmelere değindiğini aktardı. Açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durum çeşitli yönlerle ele alındı. Vladimir Putin, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali topraklarının Ukrayna ordusu tarafından sistematik olarak bombalanmasının, radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket riski içerdiğini vurguladı. Liderler, nükleer santraldeki gerçeklerle ilgili durumu yerinde değerlendirebilecek bir Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede gönderilmesinin önemine dikkat çekti. Rus tarafı, kurum müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti" denildi.

İSTANBUL ANLAŞMASI ELE ALINDI

Kremlin Basın Servisi, Putin ve Macron'un, İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasına yönelik anlaşmayı da değerlendirdiğini aktararak, "Rusya Devlet Başkanı, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesi ve Rus gıda ürünleri ile gübrelerinin dünya pazarlarına ihraç edilmesine yönelik 'paket' anlaşmasının uygulanması hakkında bilgi verdi. Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlama amaçlı söz konusu anlaşmaya rağmen Rus ihracatının önünde hala engellerin bulunduğuna dikkat çekilmektedir. İki lider, gündeme getirilen konular ve diğer başlıklarda temasların devam etmesi konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.