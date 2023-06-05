Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'ın da katıldığı, yaklaşık olarak 1 saat devam eden görüşmede İsveç'in NATO üyeliği süreci ele alındı.

Dış basında da geniş yer yer bulan kritik zirveyi benzer başlıklar ile okuyucusuna sundu.

Almanya'ın DW kuruluşu "Stoltenberg, Türkiye'yi bir kez daha İsveç'in katılmasına izin vermeye çağırdı" başlığını atarak NATO'nun Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığına değindi.

ABD merkezli haber ajansı AP, zirveyi "NATO-Türkiye görüşmelerinde İsveç'in katılmasıyla ilgili ilerleme yok" başlığı ile bir sonraki görüşmeye dikkat çekti.

Katar merkezli basın kuruluşu Al Jazeera de "Stotenberg'in Türkiye'nin vetosunu kaldırmak için İstanbul'a geldi" başlığı ile Türkiye'nin ikna edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Sunulan haber içeriğinde 'Stoltenberg, İsveç'in 'yükümlülüklerini yerine getirdiğini', ancak Türkiye'nin Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetmediğini söyledi' ifadeleri kullanıldı.

Tagesschau 'Stoltenberg yeni randevu ayarlıyor' başlığı atarak 'Stoltenberg'in Türkiye'ye yönelik diplomatik harekatı bir ilerleme sağlayamadı' sözleri ile zirveyi değerlendirdi.

İngiltere merkezli Independent 'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç'ten temsilcilerin, İskandinav ülkesinin askeri ittifaka katılmasıyla ilgili farklılıklarını gidermek için bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde bir araya geleceklerini söyledi' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya medya kuruluşu N-TV 'NATO başkanına göre İsveç Türkiye'nin şartlarını yerine getirdi' ifadelerini kullanırken, Euronews, 'Stoltenberg: İsveç, Türkiye ile NATO'ya katılım anlaşmasını yerine getirdi' başlığını kullandı.

İsrail merkezli Times of Israel 'Stoltenberg Ankara'yı İsveç'in ABD liderliğindeki savunma ittifakına katılma hedefine karşı muhalefetini bırakmaya çağırdı' dedi. Yunanistan merkezli basın kuruluşu Kathimerini da 'NATO-Türkiye görüşmelerinde ilerleme yok' başlığı ile haberi sayfasına taşıdı.

İsveç, yeni terör yasasıyla terör örgütüne üyeliğe hapis cezası getirirken bu tür gösteriler karşısında yasanın muğlak olduğu değerlendirmesi gündeme geldi.

TERÖR YASASI NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verebilme hakkını tanıyacak.

Yasa ile terör örgütlerini finanse eden, destekte bulunan kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da daha geniş kapsamlı yetkilendirme yapılacak.