Dünya Gazze’ye kör

Terörist İsrail’in Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları büyük endişeye neden oldu. Rusya, İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesindeki tahrik edici eylemi nedeniyle gerginliğin tırmanmasından “derin endişe” duyduğunu açıkladı. Gazze sınırında artan gerginliğin, İsrail özel kuvvetlerinin eylemi nedeniyle tırmandığı belirten Moskova, “İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesinde tahrik edici eylemi nedeniyle bölgede tırmanan gerginlik sonucu en az 7 Filistinli ve 1 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, ek kuvvetleri de bölgenin sınırlarına kaydırıyor. Moskova, bu gerginliğin tehlikeli şekilde tırmanmasından derin endişe duymaktadır” ifadesi kullanıldı. Tırmanan gerginlik nedeniyle bölgede sivil kayıpların artma tehlikesinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

DÜNYA DURDURMALI

Başkanlık Külliyesi de Gazze’de estirilen terörden Tel Aviv’in sorumlu olduğunu vurgulayarak dünyayı Filistinlileri, İsrail’in saldırılarından korumak için harekete geçme çağrısında bulundu. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail’in son iki günde abluka altındaki Gazze’ye yaptığı saldırılar sonucunda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Bu saldırılar İsrail’in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalı. Saldırılar karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir.”

ŞİDDETLE KINANDI

Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yaparak İsrail’in saldırılarını kınadı. Açıklamada, “Uluslararası toplumu İsrail’in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. İki kuruluş da uluslararası toplumu İsrail’e karşı harekete geçmeye çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de İsrail’i kınayarak “Kudüs işgalcisi rejimin işlediği terör ve suç dizileri, ABD hükümetinin teşvik ve desteği, bazı bölge ülkelerinin sessizliği nedeniyle devam etmektedir. Siyonist rejimin terör ve savaş makinelerini durdurmak için acil uluslararası müdahale” çağrısında bulundu.

KANA DOYMUYORLAR

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Açıklamada, “gerek duyulması halinde İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarına devam etmesi” talimatı verildiği ifade edildi.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ Gazze’nin Rimal Mahallesi’nde yıkılan 7 katlı bir bina, kreş ve anaokulu görüntülere yansıdı. BM Genel Sekreteri Guterres taraflara itidal çağrısında bulundu. Gazze’de dün akşam saatlerinde ateşkes ilan edildi.