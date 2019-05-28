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Dünya genelinde gençler evlenmeyi erteliyor

Yeni istatistikler, dünya genelinde gençlerin evlenme ve çocuk sahibi olmalarını erteledikleri ve tek başına yaşamayı tercih etme eğiliminde olduklarını gösterdi.

  • DHA
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Gençlerin evlenip aile kurmak yerine kentsel yerlere göç ettikleri, kariyerlerine odaklandıkları, ev paylaşmayı ve flört etmeyi tercih ettikleri belirtildi.
 
Axios.com´un ABD´deki Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) verilerine dayanarak aktardığına göre 1980 yıllardan bu yana evlilik oranlarında ciddi değişimler kaydedildi.
 
Buna göre ABD´de 1980´li yıllarda hiç evlenmeyen kadınların oranı yüzde 22.5 iken, bu oran 2017´ye gelindiğinde yüzde 29.3´e çıktı.
 
Yine 1980´li yıllarda kadınlarda ilk kez evlenenlerin yaşı ortalama 22 iken bu sayı 2000´lere gelindiğinde 27.4´e yükseldi. 1980´de erkeklerdeki ilk evlenme yaşı 24.7 olan 2017´de 29.5´a çıktı
 
Evlenme ve çocuk sahibi olma yaşının dünya genelinde yükselmesi refah düzeyi yüksek toplumlarda üremenin azalmasıyla birlikte gelecek nesillere olumsuz etkisini doğuruyor.
 
Birleşmiş Milletler´in verilerine göre Yunanistan, Japonya ve İsveç´te 1970´li yıllarda 27 olan çocuk doğurma yaşı 2017´de 30´a yükseldi. Habere göre, Kanada ve Hollanda´da da evlilik yaşı gittikçe yükseliyor.
 
Birleşmiş Nüfus Fonu´ndan ekonomist Michael Herrmann, siteye yaptığı açıklamada, insanların geç aile kurmasının nedenleri arasında ekonomik nedenleri gösterdi. Herrmann, insanların önce ekonomik olarak kendilerini güvende hissetmek ve eğitimlerini tamamlamak istediklerini belirterek bunun da giderek daha fazla zaman aldığını belirtti.
 
Bir başka ilginç veri de yetişkinlerin evlenmek için daha çok online arkadaşlık sitelerini tercih etmeleri oldu. Annie veri uygulamasına göre 2005-2012 yılları arasında gerçekleşen evliliklerin üçte biri online arkadaşlık siteleri ve uygulamalarında başladı. Bu sitelere ödenen ücret de iki yıl içersinde üçe katlandı.

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