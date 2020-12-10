İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2020 Perşembe / 25 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8401
  • EURO
    9,4882
  • ALTIN
    462.921
  • BIST100
    1357.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 48 milyonu aştı
Dünya

Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 48 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 48 milyonu aştı. Hindistan'da 9 milyon 253 bin 306, ABD'de 9 milyon 226 bin 411, Brezilya'da 5 milyon 901 bin 511 ve Rusya'da 2 milyon 7 bin 792 kişi, virüsü yenmeyi başardı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:27
ABONE OL

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 48 milyon 9 bin 437 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği yerler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 253 bin 306, ABD'de 9 milyon 226 bin 411, Brezilya'da 5 milyon 901 bin 511 ve Rusya'da 2 milyon 7 bin 792 kişi, virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 311 bin 488’e, Kolombiya'da 1 milyon 287 bin 597’ye ulaştı.

Türkiye'de 9 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 447 bin 361 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 19 milyon 668 bin 778 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 69 milyon 254 bin 300'e ulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 576 bin 85 kişi hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.