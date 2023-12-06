Dünya Gıda Programı: Sadece kalıcı barış, Gazze'de yaklaşan insani felaketi önleyebilir

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP)'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması, halihazırda sivil halkı ezen felaket düzeyindeki açlık krizini daha da yoğunlaştıracak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, WFP ve ortaklarına yardım operasyonlarını büyütme konusunda bir nebze güvenli ortam sağlayan 7 günlük insani aranın, barınak dışındaki dağıtım noktası sayısının iki katına çıkarılmasına ayrıca kuzeyde bazı ulaşılması imkansız yerlere yiyecek dağıtılabilmesine imkan verdiği belirtildi.

WFP'nin sadece bir haftada yaklaşık 250 bin kişiye ulaştığı kaydedildi.

Yeniden başlayan çatışma durumunun yardım dağıtımını büyük ölçüde imkansız hale getirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Her şeyden önce bu, tek yaşam kaynağı gıda yardımı olan Gazze'nin 2 milyondan fazla nüfusu için bir felakettir. İnsani yardım çalışanlarının, güvenli, engelsiz ve sürekli erişime sahip olması gerekir. Böylece hayat kurtaran yardımı bölge genelinde dağıtabiliriz. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Sadece kalıcı bir barış, acıları sona erdirebilir ve Gazze'de yaklaşan insani felaketi önleyebilir. WFP, insani ateşkes çağrısında bulunuyor ve tüm liderleri, bu üzücü çatışmanın her iki tarafındaki ailelerin acılarına son verebilecek siyasi çözümler bulmak için ivedilikle çalışmaya çağırıyor."