Dünya gökyüzündeki gizemli 'mavi ışığı' konuşuyor

star.com.tr 17 Nisan 2020 Cuma 12:04 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:04

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Coran virus / Covid-19) pandemisinin ortasında, gökyüzünde görülen gizemli ışıklar şaşkınlığa neden oldu.



Görüntüler ilk kez, YouTube kullanıcısı _shafasgachaworld _kittykat_ <<HannahTristaMidnight>> tarafından paylaşıldı. Görüntülerde New York semalarında görülen gizemli bir mavi ışık, tartışmalara neden oldu.

Görüntüleri izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, aynı ışığı ABD'nin diğer eyaletlerinde, İspanya, İngiltere ve Avustralya'da da gördüklerini söyledi.

Hollandalı bir kullanıcı da, ışığın bir fotoğrafını, 'Gökyüzündeki mavi ışıklar gerçekten tuhaf' notuyla paylaştı.

Kullanıcılar bu gizemli ışıkların nedenini tartışırken, bazıları piezoelektrik etkinin bir sonucu olarak ortaya çıktıklarını iddia etti.

Diğerleri ise bunun, hükümetin veya Elon Musk’ın SpaceX şirketinin yeni teknoloji testi olduğunu ettiğini ileri sürdü.

Bazı kullanıcılar bu gizemli ışıkların dünya dışı yaşamın kanıtı olduğunu söylerken, yaklaşmakta olan bir felaketin habercisi olduğunu iddia etti ve 'çekirgeler, istilaları, dünyaya yaklaşan göktaşları' gibi olayların bunların işareti olduğunu ileri sürdüler.

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