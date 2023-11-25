Dünya gözünü Gazze'ye çevirdi! Katar saat vererek duyurdu: Engeller ortadan kaldırıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Hamas bu kapsamda, 13 İsrailli ve 12 Taylandlı esiri serbest bıraktı. İsrail de 39 Filistinliyi salıverdi.

KATAR: BU GECE 39 FİLİSTİNLİ ESİRE KARŞILIK 13 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALACAK

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." ifadesini kullandı. Ensari, mutabakat kapsamı dışında 7 yabancı uyruklunun da serbest bırakılacağını kaydetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in, mutabakatın öngördüğü tüm şartlara uyacağını arabuluculara iletmesinin ardından Mısır ile Katar'ın mutabakatın yürürlükte kalması için gün boyu yürüttüğü çabalara olumlu yanıt verildiği belirtildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı: Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak

Uluslararası Müslüman Parlamenterler Forumu'nda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki halkın durumu ve ilerleyen günlerdeki süreç konuşuluyor.

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da Filistin'e destek ve dayanışma mitingi düzenlendi.

İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Eilat kentinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İsrailli yetkililerin Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

Hamas, İsrail, esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören mutabakata bağlı kaldığı sürece kendilerinin de bağlı kalacağını bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici, 15 bine yakın Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi çevresinde yakınlarının serbest bırakılmasını bekleyen Filistinlilerden 3'ünün, İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 hastanenin çevresini kuşatarak 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın ikinci gününde, Gazze'nin güneyindeki çarşı ve dükkanlar, temel ihtiyaçlarını temin etmek isteyen Filistinlilerle dolup taştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e destek vermek için toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüdü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kassam Tugayları: İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik.

Almanya'nın Aachen kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen mitinge Türklerin yanı sıra Almanlar da destek verdi.

Hamas, İspanya'nın Barselona Belediyesi'nin, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar İsrail ile kurumsal ilişkileri askıya alma kararını "cesur bir duruş" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani araya ilişkin, "Kabul etmek durumunda kaldıkları ateşkes birtakım odalardaki, böyle ikili-üçlü kulisler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar değil, dünya halklarının koymuş olduğu bu net duruş sayesindedir." dedi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye 61 tırlık en büyük yardım konvoyunu gönderdi.

İsrail yönetiminin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın tünelleri olduğuna dair iddialarını, hastanenin altındaki sığınakları 40 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini ifşa ederek çürüten eski Başbakan Ehud Barak, İsrail'de bazı kesimler tarafından "hain" ve "ajan" olarak suçlandı

Hamas-İsrail müzakerelerinde arabulucu rolünü üstlenen Katar'dan bir heyeti taşıyan özel uçağın İsrail'e indiği ileri sürüldü

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun yoğun bombardıman ve baskınlarının hedefi olan bölgedeki sağlık merkezlerinden Endonezya Hastanesi'nin tamamen boşaltıldığını, Şifa Hastanesi'nde kalan son yaralıların ise tahliye edilmeye çalışıldığını söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 25 yaşındaki Filistinli bir doktoru öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 42 Filistinli ve 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine, "sözlerinin arkasında durduğunu" ifade etti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınların dozunu artırarak altyapıyı ve özellikle de Filistinlilerin sembolik yapılarını tahrip etmeye yoğunlaştı.

Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında dün serbest bıraktığı esirlerin Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anların görüntüsünü yayınladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirirken, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik imha ve etnik temizlik yaparken, oğlu Yair Netanyahu hoş bir şekilde Miami'de tatil yapıyor." dedi.

07:20 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.

06:36 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.

06:30 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilmesi kararlaştırılan Filistinli kadının çocuklarıyla birlikte Kolombiya'ya ulaştığı bildirildi.

06:08 Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

04:13 ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.

03:54 Fas'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, abluka altındaki Gazze'de 4 gün sürecek insani ara ve İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinlinin serbest bırakılması kutlandı.

03:48 Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesine ilişkin, "İstikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun sürdürülmesini umuyoruz." dedi.

03:20 Mısır, dün sabah saatlerinde başlayan insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tırın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını bildirdi.

02:05 İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

01:56 İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.

01:05 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından gözaltına alınan Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye dahil dört sağlık personelinin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

00:12 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırısından sonra üst düzey askeri kadronun durumunun iyi olduğunu belirtti.