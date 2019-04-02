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Dünya Güneydoğu zaferine dikkat çekti

Türkiye’de önceki gün gerçekleşen yerel seçimler, dünyanın dört bir yanındaki basın-yayın organları tarafından yakından takip edildi.

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Seçim gecesi boyunca Türkiye’deki demokrasi şölenini an be an takipçilerine aktaran medya organları, sandık sonuçlarının ardından yaptıkları ilk analizlerde güneydoğu illerindeki belediyeleri HDP’den alan AK Parti’nin zaferine dikkat çekti. Alman Badischen Neuesten Nachrichten gazetesi güneydoğuda halkın kayyumlardan memnun olduğunu belirterek” AK Parti’nin zaferi, bölge halkının hizmetlerden memnuniyet duyduğunun göstergesi” değerlendirmesinde bulundu. Lyon merkezli Fransız Euronews de “Merak edilen konuların başında HDP yönetimindeyken kayyum atanan belediyelerin durumuydu. HDP buralarda 10 ilin 3’ünü AK Parti’ye kaybederken bir ili de TKP kazandı” ifadelerini kullanarak AK Parti’nin bölgedeki sandık zaferini vurguladı. İngiliz Bloomberg News sitesiyse seçim sonuçlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan yürütme organı üzerindeki gücünü etkilemeyeceğini kaydetti. 

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