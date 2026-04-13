Dünya ''Hamas'' konusunda Netanyahu'yu yalnız bıraktı: Kendi başımıza yapmak zorundayız

İsrail i24 News kanalının haberine göre Netanyahu, "Güvenlik Kabinesi" üyelerine, Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırması konusunda uluslararası koalisyon kurulması konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak için uluslararası bir koalisyon kurma konusunda başarılı olamadığını ifade Netanyahu, Trump'ın "Hamas'ın silahlarını teslim etmeyeceğinin farkında olduğunu" da iddia etti.

Hamas'ın silahsızlandırılması için uluslararası koalisyon konusunun, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için koalisyon kurulmasından "daha az gerçekçi" olduğunu ifade eden Netanyahu, İsrail'in "bu işi kendi başına yapmak zorunda kalacağını" savundu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları son görüşmenin ardından, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre verilmesi konusunda anlaştıkları iddia edilmişti.

İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hamas'a silah bırakması için 60 günlük süre tanıyacaklarını, aksi takdirde savaşa geri döneceklerini belirtmişti. Fuchs, bu sürenin Hamas'ın bireysel silahlar dahil tüm cephanesinden vazgeçmesini kapsadığını ifade etmişti.