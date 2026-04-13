İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7253
  • EURO
    52,3039
  • ALTIN
    6771.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Dünya ''Hamas'' konusunda Netanyahu'yu yalnız bıraktı: Kendi başımıza yapmak zorundayız

Katil Netanyahu, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahsızlandırılması için uluslararası bir koalisyon kurmanın zor olduğunu belirterek, Tel Aviv'in bunu 'kendi başına yapmak zorunda kalacağını' savundu.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 10:55
ABONE OL

İsrail i24 News kanalının haberine göre Netanyahu, "Güvenlik Kabinesi" üyelerine, Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırması konusunda uluslararası koalisyon kurulması konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak için uluslararası bir koalisyon kurma konusunda başarılı olamadığını ifade Netanyahu, Trump'ın "Hamas'ın silahlarını teslim etmeyeceğinin farkında olduğunu" da iddia etti.

Hamas'ın silahsızlandırılması için uluslararası koalisyon konusunun, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için koalisyon kurulmasından "daha az gerçekçi" olduğunu ifade eden Netanyahu, İsrail'in "bu işi kendi başına yapmak zorunda kalacağını" savundu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları son görüşmenin ardından, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre verilmesi konusunda anlaştıkları iddia edilmişti.

İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hamas'a silah bırakması için 60 günlük süre tanıyacaklarını, aksi takdirde savaşa geri döneceklerini belirtmişti. Fuchs, bu sürenin Hamas'ın bireysel silahlar dahil tüm cephanesinden vazgeçmesini kapsadığını ifade etmişti.

  • Katil Netanyahu
  • Gazze Şeridi
  • Hamas Silahsızlandırma

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.