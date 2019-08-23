Dünya bu hareketi konuşuyor! AB'ye kaba ayrılık mesajı

Dünya İngiltere Başbakan'ı Boris'in yaptığını konuşuyor: AB'ye kaba ayrılık mesajı
İngiltere'nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson resmi temaslarındaki rahatlığı ile dikkat çekti. Almanya'da resmi törende elleri arkada dolaşan Jonhson, Fransa'da Elysee Sarayı'nda ayağını sehpaya koydu.
İngiltere'nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya'ya giden Johnson burada Almanya Başbakan'ı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürümüştü.
MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ
Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.
ASLINDA MESAJ MI VERDİ?
Bu hareketi sonrası tüm ajansların servis ettiği haber sosyal medya ve kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi. Ana haber bültenlerinde Boris'in rahatlığı ve aslında bunların birer mesaj olduğu konuşuldu.
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