Dünya kamuoyunu telaşlandırmıştı! NATO ile Rusya arasında nükleer savaş çıkar mı?

Star Gazetesi 4 Mart 2022 Cuma 17:32 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 17:32

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının başlamasının ardından Vladimir Putin, NATO ülkelerinden gelen 'saldırgan açıklamalar' sebebiyle ülkedeki nükleer saldırı güçlerinin yüksek alarma geçmesi emrini verdi.

Dünya kamuoyunda 'nükleer silahların kullanımı'na ilişkin spekülasyonlar hızlar artarken, Rusya'nın ne kadar nükleer silaha sahip olduğu ve kullanımının gerçekten Putin için gerçekçi bir seçenek olup olmayacağı sorusu gündeme geldi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş olup olmayacağına ilişkin, "Nükleer savaş bizim değil Batı'nın aklında olan şey. Söylem bizim değil, NATO ve Ukrayna tarafından dile getirildi." açıklamasında bulundu.

"RAKİPLERİNİN DENGESİNİ BOZMAYI AMAÇLIYOR"

Ohio State Üniversitesi'ndeki Mershon Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nden Doç. Dr. Dakota S. Rudesill, Al-Jazeera'ya verdiği demeçte, "Putin nükleer cephaneliği bir tehdit olarak kullanıyor, çünkü sahip olduğu, gizemli ve ürkütücü bir araç." dedi.

Putin'in oyunu değiştirmek ve inisiyatifi yeniden kazanmak istediğini belirten Rudesill, 'Rakiplerinin dengesini kaybetmesini ve korkmasını istiyor, bir sonraki adımda nasıl ve kime karşı el yükseltmesi gerektiğini planlıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Waterloo Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünde görev yapan Yrd. Doç Dr. Alexander Lanoszka, "Putin'in açıklamasının biraz stratejik bir hata olduğu da söylenebilir." dedi.

Nükleer hamlesinin çok erken oynanan bir taktik gibi göründüğünü dile getiren Lanoszka, "Putin için bu sorunlu olabilir çünkü gelecekteki tehditlerine inanılmayabilir. ABD, NATO ve AB; Fransa, ABD veya İngiltere'nin nükleer operasyonlarında herhangi bir değişiklik gözlemlemediğimiz için bundan fazla etkilenmiş görünmüyorlar." dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri envanterinde, nükleer silahların yanı sıra konvansiyonel savaş başlıklarına, modern seyir ve kısa menzilli füzelere ve hipersonik silahlara sahip devasa bir balistik füze cephanesini içeriyor.

RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜCÜ

6850 nükleer silahı, Rusya'yı dünyanın en büyük nükleer gücü yapıyor. ABD ise 6450 silahla rakibini yakın takibe almış durumda. İkisinin birlikte dünyadaki tüm nükleer silahların yaklaşık yüzde 93'üne sahip olduğu belirtiliyor.

Rusya ve ABD'den sonra, Fransa'nın 300, İngiltere'nin 215, Pakistan'ın 150, Hindistan'ın 140 İsrail'in 80 ve Kuzey Kore'nin 20 nükleer silahı olduğu tahmin ediliyor.

Küresel olarak mevcut olan çok sayıda nükleer savaş başlığı, ne kadar hızlı fırlatılabileceğine bakıldığında daha da korkutucu bir tabloyla karşı karşıya geliniyor.

Rusya'nın nükleer işleyiş tarzı hakkında spekülasyonlar olduğunu söyleyen Rudesill, "Kamu kaynaklarına göre, ABD'nin kıtalararası balistik füzeleri (ICBM'ler) cumhurbaşkanının emriyle bir ila beş dakika içinde ateşlebilir ve ABD denizaltı balistik füzeleri[SLBM]yaklaşık 15 dakika içinde ateşlenebilir... Muhtemelen Rus sistemi de benzer bir yanıt verebilirliğe sahip. Onlarca yıldır Batı'da, Sovyetler Birliği'nin, Sovyet liderliğinin başının kesilmesi durumunda nükleer silahların otomatik olarak fırlatılmasına izin verecek bir sistem kurup kurmadığı konusunda tartışmalar var." dedi.

"NÜKLEER ÇATIŞMA İHTİMALİ OLASI DEĞİL"

Bu bilgiler ışığında Lanoszka, Putin'in tehditine rağmen, Rusya ile NATO arasında bir nükleer savaşın olası olmadığını savundu.

Lanoszka, "Putin'in son duyurusunun en çok çeşitli nükleer komuta ve kontrol merkezlerinde personel alımıyla ilgili olduğunu unutmayın. Stratejik ve stratejik olmayan güçlerin duruşlarını değiştirdiği henüz görülmüyor. Nükleer silah kullanma riski normal şartlara göre açıkça yüksek, ancak tehdit şimdilik düşük." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Uluslararası Güvenlik ve Sivil-Asker İlişkileri Uzmanı Dr. Rod Lyon, Güvenlik ve Savunma alanında yayın yapan 19fortyfive.com için kaleme aldığı makalede, Rusya'nın nükleer tehdidine yönelik, "Bu, elbette, gerilimin tırmanışının, düşmesinden daha olası olduğu anlamına gelir. Bu tırmanış nükleer silahları içerebilir mi? Evet. Ancak, Soğuk Savaş günlerinden bu yana, Batı istihbaratının elinde muhtemelen, yakın nükleer kullanım için iyi boyutta bir uyarı göstergeleri listesi var. Buna yakın olduğumuzu düşünmüyorum." dedi.

Putin'in daha olası bir dizi başka seçeneğe sahip olduğunu yazan Lyon, "Bunlar arasında, mevcut stratejisinin daha güçlü bir şekilde kovuşturulması - Kiev'deki mevcut hükümetin devrilmesi, yerine daha uyumlu bir rejimin kurulması ve Ukrayna'nın kademeli olarak Moskova'nın kontrolü altına alınması yer alıyor. Elbette söylemesi yapmaktan daha kolay, ancak Moskova'nın bu konuda formu var. Ayrıca, askeri teçhizatın Ukrayna'ya girdiği tedarik hatlarına geleneksel silahlarla saldırmayı da seçebilir. Ya da yine nükleer silahlara başvurmadan daha uzak bir hedef belirlemeyi düşünebilir." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi