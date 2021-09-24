Milliyet 24 Eylül 2021 Cuma 11:07 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 11:15

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yol açtığı kriz sürerken Karadeniz kıyısındaki Kırım'ı 2014 yılında ilhak eden Rusya, ilkbahardaki gerilimin ardından bir kez daha dünyaya rest çekti.

Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna sınırına 100 bin askeri aşkın bir ordu yığdı, onlarca jet ve gemiyle arka arkaya gövde gösterisine girişti. Bu sırada NATO savaş gemileri ise Karadeniz'deydi.

Haziran ayına gelindiğinde ise Karadeniz'de neredeyse savaş çıkıyordu. İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Karadeniz'de söz konusu iki araca ABD savaş gemisi USS Laboon da katıldı. Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri de, Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yaptı.

23 Haziran tarihine gelindiğinde ise, Rusya Kırım'a yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu.

Dünyayı sarsan 'son dakika' haberini İngiltere saatler içinde yalanladı, Londra yönetimi HMS Defender'in Rus güçleri tarafından yalnızca takip edildiğini aktardı.

Karadeniz NATO ve Rusya'nın ana bilek güreşi alanı haline gelirken, yaz mevsimi boyunca da tatbikatlar devam etti. Son haftalarda gerilim dinmişti.

RESMİ TELEVİZYON EKRANA GETİRDİ

Ta ki, Rus ordusunun 23 Eylül tarihinde yayınladığı videoya kadar. Kırım'a S-400 füzeleri de dahil yığınak yapan Rusya, Bastion füzelerini test etti.

Rus ordu televizyonu Zvezda, Mart ayında Kırım'a konuşlandırılan Bastion gemisavar füzelerinin Opuk eğitim alanından peş peşe ateşlendiğini ve hedefleri vurduğunu bildiriyor.

Düşman gemilerinin batırıldığını kaydeden Zvezda, hedeflerin Karadeniz'de bulunduğunun altını birkaç çizdi ve 'Muhafız füze' başlığını kullandı.

İngiltere'nin haberine göre, Rus üretimi Bastion kıyı savunma sistemi, 3 tonluk Oniks füzelerini ateşliyor. Ses hızını yaklaşık 2,5 kat aşabilen füzeler, 600 kilometrelik bir alanı kapsıyor.

The National Interest tarafından 'katil' nitelemesi yapılan Bastion füze savunma sisteminin Suriye'ye de konuşlandırıldığı ve test edildiği daha önce açıklanmıştı.

PUTİN ESTİ GÜRLEDİ

İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıp Hollanda gemisinin üzerinde ise jetlerini uçuran Rusya lideri Vladimir Putin, yaz mevsiminde tüm dünyayı dehşete düşüren bir açıklama yapmıştı. 2014'te el koyduğu Kırım çevresindeki gerilim ve ABD Başkanı Joe Biden'la Cenevre'deki randevusunu değerlendiren Putin, Moskova'nın attığı adımlara olumlu karşılık alamadığını söylemişti:

"Tatbikat yaptığımız için büyük bir gürültü kopardılar. Birileri bu kadar endişe duyduğu için savunma bakanına tatbikatları yavaşça bitirmeyi ve birlikleri çekmeyi emrettim. Ancak buna olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler. Beni başka bir şey, daha temel bir şey endişelendiriyor. Ukrayna topraklarının askeri olarak asimile edilmesine başlanmasından endişe duyuyorum. Ukrayna anayasasına göre, o ülkede yabancı askeri üsler bulunamaz.

İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra sanırım Girit'teki NATO üssünden bir ABD stratejik keşif uçağı havalandı.

Uçağı çok iyi bir şekilde gördük, izledik. Geminin askeri amaçlar için geldiği, keşif uçağı yardımıyla Rus güçlerinin bu tür provokasyonları önlemeye yönelik eylemlerini ortaya çıkarmaya çalıştığı aşikardı.

Bunu gördük ve biliyorduk, bu nedenle gerekli olduğunu düşündüğümüz bu bilgiyi verdik. Belki çok konuştum ama askerler beni affeder. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi."