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Dünya

Dünya kavruldu! 21 Temmuz yakın tarihin 'en sıcak günü' olarak kayıtlara geçti

Ölçümlere göre 21 Temmuz, yakın tarihte küresel olarak kaydedilen 'en sıcak gün' olarak kayıtlara geçti.

AA23 Temmuz 2024 Salı 21:17 - Güncelleme:
Dünya kavruldu! 21 Temmuz yakın tarihin 'en sıcak günü' olarak kayıtlara geçti
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Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisinden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı.

Açıklamada, 21 Temmuz'un, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yaptığı açıklamada sıcaklığın 2023'ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının "büyük bir fark" olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğine işaret etti.

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