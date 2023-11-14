Dünya liderleri tek tek geri adım attı: İsrail çığ gibi tepki yağıyor

İşgalci İsrail'in Gazze'deki masum ve çaresiz Filistinlilere karşı aralıksız bombardımanları 39. günde de hız kesmeden sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek veren dünya liderli tek tek geri adım atmaya başladı. Abluka altındaki Gazze'ye kısa bir sürede 3 atom bombası değerinde saldırılar düzenleyen İsrail'i savunan ve 7 Ekim'den bu yana Hamas'ı suçlayan dünya liderleri, kendi ülkelerinden gelen tepkilere dayanamayarak bir bir İsrail'e uyarılarda bulundu.

Savaşın başladığı günden bu yana İsrail'in katliamlarına amansızca destek veren ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım atarak, sivillere ve hastanelere yönelik saldırıları kınayıcı açıklamalarda bulundu. Başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa liderlerinden de benzer tepkilerin gelmesi bekleniyor.

BİDEN'DEN İSRAİL'E "NAZİK" İKAZ:

Joe Biden savaş başladığı günden bu yana Netanyahu'ya açık desteklerini bildirmiş, Filistinlilerin ülke savunmasını caydırmak amacıyla Akdeniz'e ABD uçak gemisi göndermiş, hatta hükümetinin Dışişleri Bakanı Blinken İsrail ziyaretinde "Bir Yahudi olarak da buradayım." diyebilmişti. Ayrıca ABD İşgalci İsrail'e 14.3 milyar dolar yardım gönderileceği duyurmuştu.

Öte yandan başta ABD'nin başkenti Washington, DC ve New York eyaletleri olmak üzere ülke genelinde Filistin'e destek gönderileri çığ gibi büyüdü. ABD halkı İsrail'e tepkilerini gece gündüz göstermeye devam etti. Onlarca ABD'li sivil toplum kuruluşu ülke bakanlıklarına, "İsrail'e desteğinizi çekin" çağrısında bulundu. Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken önce "iki devletli çözüm"ü savunmak zorunda kalan açıklamalarda bulundu.

Biden kendi partisinde de yoğun tepkilerle karşı karşıya kalmak zorunda kaldı. Biden'ın Gazze'ye yönelik tavrını onaylamayanların oranı Demokrat Partililerde yüzde 46'ya yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Biden'ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırmasıyla yarıda kesildi.

ABD genelinde insanlık ve savaş suçları İsrail'e yönelik protestolar aralıksız sürünce, Biden da İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına "nazikçe" tepki göstererek şunları söyledi:

"Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır."

İNGİLİZ BAŞBAKAN SUNAK "GAZZE'YE YARDIMA HAZIRIZ" DİYEREK İSRAİL'İ HEDEF ALDI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum siviller katledilirken İsrail'e amansız desteğini bildirmek için Tel Aviv'e resmi ziyarette bulunmuştu. Sunak Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz." Açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca İngiltere de tıpkı ABD gibi Doğu Akdeniz'e gemi ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını açıklayarak İsrail'in yanında olduğunu net bir şekilde göstermişti.

Sunak'ın İsrail'e desteği, ülke genelinde yoğun tepkilere yol açtı. İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine engelleme çabası Londra Emniyet Müdürü tarafından engellendi. Sunak gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Bravmen'i görevden alarak yerine eski başbakan David Cameron'u getirmek zorunda kaldı.

İngiliz hükümetinin İsrail desteğine gelen tepkiler, İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in, Filistin meselesinde nihai hedefin "iki devletli çözüm" vurgusuyla azalmıştı.

Nihayet Başbakan Sunak da İsrail'in Gazze'deki soykırımlarına tepki göstermek zorunda kaldı. Sunak, her yıl düzenlenen "Lord Mayor's Banquet" adlı geleneksel akşam yemeğinde yaptığı konuşmada İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına son vermesi gereğini vurgulayarak şunları söyledi:

"(İsrail) hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir. Çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. Bu nedenle, Gazze'ye yönelik yardımlarımızı iki katına çıkarttım."

MACRON GAZZE'DEKİ SİVİL KATLİAMINA KARŞI "İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ" DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da İsrail'e koşulsuz desteğini belirtmişti. Fransa hükümeti 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 bini aşkın Filistinin öldürülmesine karşı, "İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu ileri sürmüştü. Macron'un İşgalci İsrail'e desteği ise muhalefet ve halkın sert tepkileriyle sonuçlanmıştı.

Macron, halkının ve muhalefet partilerinin "Gazze'de ateşkes" çağrılarına ve İsrail'e yoğun tepkilerine karşı İngiliz yayın kuruluş BBC'ye özel röportaj vererek ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin çatışmalara insani ara verilmesini savunup ateşkes çağrılarına katılmamasına katılmadığını ifade ederek İsrail'in durması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:



"Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hâkim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."