Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Erdoğan da tebrik için teşekkürlerini iletti, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.

Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti, Erdoğan da daveti memnuniyetle kabul etti.

İki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenlerini bir kez daha dile getiren liderler, işbirliğine ilişkin konuları müzakere etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

LİBYA BAŞBAKANI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan'a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

KATAR EMİRİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi nedeniyle tebrik etti.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

Şeyh Temim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN BAŞBAKANI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "tartışmasız seçim zaferinden" dolayı tebrik etti.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

"Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini İngilizce yazan Orban, "Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadesini de Türkçe paylaştı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğuna işaret eden Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti.

Şerif, cumhurbaşkanlığı zaferinin ve AK Parti'nin milletvekilli seçimlerindeki zaferinin, Türk halkının Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan güvenini yansıttığını ve bunun pek çok yönden önemli olduğunu kaydetti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yukarı yönlü ilerlemeye devam edeceğine işaret eden Şerif, "İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için (Erdoğan) onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'de düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir tebrik mesajı yayımladı.

Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim" cümleleriyle başladığı mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönem cumhurbaşkanlığı sürecinde başarılar dileyen Tebbun, şöyle devam etti:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanlığına yeni bir dönem için seçilmeniz, sürdürülebilir kalkınma yolunda ve ülke içinde, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük zorlukların üstesinden gelme yolundaki bilge liderliğiniz ve hikmetli politikanız dolayısıyla halkın etrafınızda kilitlenmesini yansıtıyor."

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferi sebebiyle tebrik ederek, "Şahsım ve Sırbistan halkı adına yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım. Bu dönemde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın iyiliği için çalışacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN CUMHURBAŞKANI

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, İngilizce ve Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Novak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin istikrarının Avrupa için çok değerli olduğunu ve Ukrayna'da barışa ulaşabilmek için bunun çok önemli rol oynayacağını vurgulayan Novak, "Macaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı @RTErdogan kutluyorum.

Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından tebrik açıklamaları geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Zelenskiy, sosyal medya mesajında,

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Venezuela celebra el triunfo de nuestro hermano y amigo @RTErdogan, quien resultó vencedor en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Türkiye. Felicitamos al pueblo turco por esta victoria, deseando seguir trabajando unidos por construir el nuevo mundo. ¡Viva Türkiye! pic.twitter.com/OlQJCkt2Kp — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 28, 2023

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

Maduro, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

İRAN CUMHURBAŞKANI

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Mahmud, Twitter hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mahmud, "Türkiye ile Somali karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan uzun bir geçmişe sahip. İki ülke aynı zamanda güçlü bir ortaklığa da sahip." ifadelerini kullandı.

IRAK BAŞBAKANI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Irak Başbakanı Sudani, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Sudani, mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, dost Türk milletinin güvenini kazanması ve seçimleri kazanmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Irak ve Türkiye'nin ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın ilerlemesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

FRANSA CUMHURBAŞKANI



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Macron, Erdoğan'ı Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımla kutladı.

Fransa ve Türkiye'nin birlikte göğüs germesi gereken önemli çelençler var. Akdeniz, Avro-Atlantik İttifakımızın geleceği, Avrupa'nın yeniden barışa kavuşması. Yeniden seçilmesini tebrik ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

Fransa ve Türkiye'nin, Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik ittifakı ve Akdeniz'in geleceği gibi birlikte üstesinden geleceği sınavlarının olduğunu belirten Macron, "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA BAŞBAKANI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Başbakan Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Almanya ve Türkiye yakın ortaklar ve müttefiklerdir, aynı zamanda güçlü sosyal ve ekonomik bağlara sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir ivmeyle ilerletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek, iki ülkenin güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Sunak, paylaşımında, "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD BAŞKANI

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

KANADA BAŞBAKANI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.