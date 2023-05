Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Erdoğan da tebrik için teşekkürlerini iletti, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.

Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti, Erdoğan da daveti memnuniyetle kabul etti.

İki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenlerini bir kez daha dile getiren liderler, işbirliğine ilişkin konuları müzakere etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

LİBYA BAŞBAKANI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan'a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

KATAR EMİRİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi nedeniyle tebrik etti.

Şeyh Temim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN BAŞBAKANI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "tartışmasız seçim zaferinden" dolayı tebrik etti.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe