Dünya liderlerine ‘süslü konuşmayın’ dedi

Guterres, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İklim değişikliğine karşı mücadelenin kaybedildiğine dikkati çeken ve 23 Eylül’de İklim Zirvesi düzenleyeceğini belirten Guterres, ‘’Liderlerden İklim Zirvesi’ne süslü konuşmalarla değil, somut taahhütlerle gelmelerini istedim’’ dedi. Guterres, Paris İkim Anlaşmasından çekilen ve İklim Zirvesi’ne katılması beklenmeyen ABD’nin ise anlaşmaya geri dönmesinin önemli olduğunu söyledi.