Dünya medyası ''İsrail yaptı'' diyemedi! Yalan terörü

Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen alçak saldırı dünyanın birçok ülkesinin tepkisini çekerken, küresel medya şirketleri ise ne yapacağını şaşırdı. Dünya medyası hastane saldırısında yaşananları okuyucularına duyurdukları haberlerde defalarca başlık değiştirdi. Sivillere yönelik katliam için önce İsrail'in hastaneyi bombaladığını belirten yayın organları, sonrasında ise İsrail'i koruma altına alarak başlıklarını değiştirip servis etti.

BİR SALDIRI 3 BAŞLIK

■ ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İsrail'i aklamak için 3 kez manşet değiştirdi. İlk manşetinde "İsrail saldırısı bir hastanede yüzlerce kişiyi öldürdü" ifadelerini kullanan gazete, ikinci manşetinde "Gazze'deki bir hastaneye saldırıda en az 500 ölü var" ifadesini, son manşetinde ise yine değişikliğe giderek "Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var" ifadesini kullandı.

■ ABD'li yayın organı CNN hastane saldırısını ilk olarak "Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor" başlığıyla okuyucularına sundu. Dakikalar sonra insanlık suçu işleyerek sivilleri bombalayan 'İsrail'i koruma altına alan CNN, başlıkta 'İsrail' ifadesini çıkararak "Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor" diye yazdı.

■ Washington Post, "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor" başlığı kullandı.

■ İngiliz merkezli Reuters, 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından İsrail'i koruma altına aldı. Dünya medyasına yayın yapan Reuters, İsrail'in hastaneyi bombaladığı haberi "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurarak 'İsrail' demekten çekindi.

■ Associated Press ajansı, saldırının haberine ilişkin başlığında, "Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

■ İngiliz The Guardian gazetesi, "Hamas'ın idaresindeki sağlık bakanlığına göre 200-300 kişi saldırıda öldü" manşetini attı.

■ İngiliz yayın organı BBC de Gazze'deki yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyı "Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü" başlığıyla okuyucularına sundu. Sonrasında ise "İsrail saldırıyı reddederken, Gazze'deki hastanede yüzlerce kişinin öldüğünden korkuluyor" şeklinde değiştirdi.

■ Foreign Policy haberinde 'Hamas İsrail'i suçluyor, ancak İsrail ordusu bunun Filistin İslami Cihad'ı tarafından fırlatılan başarısız bir roket olduğunu söylüyor' ifadesine yer verdi.

BATI 'İSRAİL'SİZ KINADI

■ Ürdün Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve savaşın bitmesi talep edildi.

■ Katar Dışişleri Bakanlığı: "Vahşice bir katliam, sivillere karşı işlenen suç ve uluslararası hukuk ihlali."

■ Lübnan Dışişleri Bakanlığı: "Bu iğrenç savaş suçunu kınıyoruz."

■ KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum."

■ İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani: İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

■ AB Konseyi Başkanı Charles Michel: AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

■ Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası yasaların açık bir ihlali olan "vahşi saldırının" tamamen reddedildiğini belirtti.

■ Fransa Dışişleri Bakanlığı: "Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı sert şekilde kınıyor."

■ Almanya Dışişleri Bakanlığı: "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır."

■ Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: "İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdıklarını ancak bunun sivil halkı koruyarak ve uluslararası hukuka uygun yapılması gerektiğini söyledi.

■ İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: "Sivil halkın korunması, acil insani sorunların çözülmesi ve bu krize hızlı bir çözüm sağlanması taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz."

■ BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffi ths: "Gazze zor durumda. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor."

RESMİ HESAPTAN MANİPÜLASYON

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hastane saldırısının ardından sosyal medyada ortaya atılan yalanları gerçeklerle tek tek çürüttü:

■ İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, saldırının ardından, "İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyurdu. Naftali, kısa süre sonra bu paylaşımı silerek, füzenin, Gazze'den ateşlendiğini iddia etti.

■ Kendini Al Jazeera'da çalışan bir gazeteci olarak tanıtan Farida Khan, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiasında bulundu. Hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri logolu iddiaya konu görüntülerin, 8 Temmuz 2022'den beri dolaşımda olduğu tespit edildi.

■ Bazı haberlerde "Türkiye, İsrail'e sebze meyve göndererek yardım ediyor" iddiaları ortaya atıldı. İddialarının manipülasyon olduğu, yardımın söz konusu olmadığı belirtildi.

■ İsrail'in resmi devlet hesabı X platformunda saat 22.42'de bir video paylaşıldı ve saldırıdan Hamas sorumlu tutuldu. Hastanenin vurulma saati 19.27 olmasına rağmen hesaptan paylaşılan videonun 19.59'da kayda geçtiği belirlendi.

■ Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gazze'nin resmi hesabı hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiası da yalan çıktı. İddiaya dayanak olarak gösterilen "Gaza Report" hesabı Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmi hesabı değil. Hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edildi.