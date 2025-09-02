İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1626
  • EURO
    48,0207
  • ALTIN
    4617.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya medyası İsrail'in soykırımına karşı tek ses oldu
Dünya

Dünya medyası İsrail'in soykırımına karşı tek ses oldu

Dünya genelinde 70'i aşkın ülkeden 250'den fazla medya kuruluşu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde basın mensuplarını öldürmesini protesto etmek amacıyla eş zamanlı olarak gazetelerinin ilk sayfaları ile web sitelerinin ana sayfalarını kararttı ve yayın durdurdu.

IHA2 Eylül 2025 Salı 15:14 - Güncelleme:
Dünya medyası İsrail'in soykırımına karşı tek ses oldu
ABONE OL


Dünya genelinde medya kuruluşlarından İsrail'e tepki geldi. Dünya genelinde 70'i aşkın ülkeden 250'den fazla haber ve yayıncılık kuruluşu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde basın mensuplarını öldürmesini protesto etmek amacıyla eş zamanlı olarak gazetelerin ilk sayfaları ile web sitelerinin ana sayfalarını karartma ve yayın durdurma yoluna gitti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve küresel çevrimiçi aktivizm ağı Avaaz tarafından bugün organize edilen eylemle, İsrail'in Gazze'de basın mensuplarına yönelik cinayetleri konusundaki dokunulmazlığının sona ermesi, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen gazetecilerin acilen tahliye edilmesi ve yabancı basına bölgeye bağımsız erişim hakkı verilmesi talep edildi.

TELEVİZYON VE RADYO KANALLARI PROGRAMLARINI YARIDA KESEREK ORTAK BİLDİRİ YAYIMLADI

Protesto çerçevesinde gazetelerin ön sayfaları, siyah arka plan üzerine yazılı mesajlar ve Gazze'de öldürülen gazetecilerin resimleri ile çıkarken, televizyon ve radyo kanalları programlarını yarıda keserek ortak bildiri yayımladı. İnternet medyası ise ana sayfa karartma yoluna giderek, sayfalarında Gazze'deki gazeteciler ile dayanışma mesajları taşıyan afişlere yer verdi. Bağımsız çalışan gazeteciler de sosyal medya hesaplarında eyleme destek veren mesajlar paylaştı.

ÇOK SAYIDA MEDYA KURULUŞU DESTEK VERDİ

Eyleme aralarında Katar merkezli Al Jazeera, İngiltere merkezli The Independent ile The Guardian, Hollanda merkezli De Volkskrant, Almanya merkezli Tageszeitung ile Frankfurter Rundschau, İspanyol RTVE ile InfoLibre, Fransa merkezli L'Humanite ile La Croix, Sırbistan merkezli N1, Güney Kore merkezli Media Today, Brezilya merkezli Intercept Brasil, Kosovalı KOHA, Belçika merkezli Le Libre ve Fas merkezli Le Desk gibi kuruluşların da yer aldığı çok sayıda etkin kuruluş destek verdi.

"BU AYNI ZAMANDA HABERCİLİĞE KARŞI AÇILMIŞ BİR SAVAŞ"

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesine bu hızda devam ederse, yakında size bilgi ulaştıracak kimse kalmayacak. Bu sadece Gazze'ye karşı değil, aynı zamanda haberciliğe karşı açılmış bir savaş. Gazeteciler hedef alınıyor, öldürülüyor ve itibarsızlaştırılıyor. Onlar olmazsa bizi kıtlık hakkında kim alarma geçirecek? Savaş suçlarını kim ortaya çıkaracak? Soykırımı bize kim gösterecek?" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos gecesi Al Jazeera muhabiri Enes Şerif de dahil 6 basın mensubunu öldürmüştü. Bundan 15 gün sonra, 25 Ağustos'ta birbirini izleyen 2 saldırıda, 5 basın mensubu daha öldürülmüştü.

  • israil
  • dünya medyası
  • gazete
  • gazze

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.