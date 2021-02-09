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Dünya

Dünya merakla bekliyordu! Çin'de inceleme yapan DSÖ ekibinden açıklama geldi

Koronavirüsün çıkış noktası araştırmaları için Çin'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü heyeti, koronavirüsün yarasadan insana doğrudan bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Açıklamada, 'Virüsün çıkışıyla ilgili 4 hipotezimiz var. Laboratuvarda yaşanan bir olay sonrası çıkmış olma ihtimali çok düşük.' ifadeleri kullanıldı.

star.com.tr09 Şubat 2021 Salı 15:03 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 15:05
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un kaynağını araştırmak için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden DSÖ heyeti, incelemelerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekibe liderlik eden DSÖ Zoonotik Enfeksiyonlar ve Gıda Güvenliği uzmanı Peter Ben Embarek, SARS-COV-2 koronavirüsünün bir yarasadan insana doğrudan bulaşmasının olası olmadığına inandıklarını söyledi.

Embarek, virüsün insanlara bir ara bağlantı yoluyla geçmiş olabileceğini ifade etti.

4 HİPOTEZ VAR

Embarek, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Virüsün insanlara nasıl bulaştığına dair dört temel hipotezimiz var. Birincisi hayvandan insana doğrudan bulaşma, ikincisi ise virüsün bir başka hayvan türü aracılığıyla insanlara bulaşmış olması... Üçüncü hipotez, gıda zinciri yoluyla, özellikle donmuş gıdalar yoluyla bulaşmış olmasıdır... Ve dördüncü hipotez, laboratuvarla ilgili bir olay olasılığıdır.

EN MUHTEMEL HİPOTEZ 'ARA BAĞLANTI YOLUYLA BULAŞMIŞ OLMASI'

Peter Ben Embarek, "Her bir hipotezi inceledik ve her birinin olasılığını inceledik. En muhtemel senaryo, virüsün hayvandan insana bir ara rezervuardan geçmesidir.' dedi.

'LABORATUVARDAN SIZMIŞ OLMASI' İHTİMALİ

Bir laboratuvar olayının sonucu olarak pandemik koronavirüsün ortaya çıkması hipotezinin "pek olası olmadığını" söyleyen Embarek, "Bulgularımız, laboratuvar olayı hipotezinin insanlarda virüsün ortaya çıkışını açıklamasının pek olası olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, bu hipotez, virüsün nereden kaynaklandığını araştırmak için daha fazla çalışmamızda kullanılmayacak." dedi.

star.com.tr

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