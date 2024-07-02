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Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü: 36 gün süren Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023'te Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen ve 36 gün süren Freddy Kasırgası'nın 'tarihte bilinen en uzun süren kasırga' olduğu belirtildi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Dünya Meteoroloji Örgütü: 36 gün süren Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası oldu
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WMO tarafından yapılan açıklamada, uluslararası uzmanlar komitesinin, 2023'ün Şubat ve Mart ayında Afrika'yı etkileyen Freddy Kasırgası hakkında ayrıntılı analiz yaptığı belirtildi. Açıklamada, Freddy'nin "36 gün ile tarihin en uzun süren kasırgası" olarak kayıtlara geçerek yeni bir dünya rekoruna ulaşıldığı aktarıldı.

Freddy Kasırgası'nın 12 bin kilometrenin üstünde yol kat ederek en uzun mesafeye ulaşan 2'nci kasırga olduğu aktarılan açıklamada, bu mesafenin dünya çevresinin yaklaşık yüzde 33'üne denk geldiği kaydedildi.

Daha önceki rekor, 1994'te Orta Pasifik'te yaklaşık 30 gün süren John Kasırgası'na aitti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ETKİLENDİ

Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de bin 200'den fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 2 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Mozambik'te de yaklaşık 1,3 milyon kişi kasırgadan olumsuz etkilenirken, 180'den fazla kişi de hayatını kaybetmişti. Freddy Kasırgası, Madagaskar'da da yaklaşık 200 bin kişiyi etkilemişti.

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