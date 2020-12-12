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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fas'ın İsrail'le normalleşme kararını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Mağrip Arap Alimler Birliği, Fas'ın İsrail'le normalleşme kararını kınadı. Birliğin, halen Mescid-i Aksa, Kudüs, bereketli topraklar ve Golan Tepeleri'ni işgal altında tutan siyonist yapıyla normalleşme konusunda duruşunun sabit olduğu belirtildi

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:45
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin İsrail'le normalleşmesinin her zaman Filistin halkını destekleyen Fas halkının duruşuyla ters düştüğü kaydedildi.

Mağrip Arap Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da, Fas Krallığı'nın siyonist oluşumla ilişkilerini normalleştirerek diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurma kararının büyük üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, söz konusu kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İslam devletleri ve hükümetlerinin herhangi bir pazarlıkla veya iç ya da dış baskı altında Filistin davası konusunda müsamaha göstermemesi gerektiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

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