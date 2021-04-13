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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'alimler ve düşünce suçlularının serbest bırakılması' çağrısı yaptı.

AA13 Nisan 2021 Salı 02:46 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 02:47
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Müslüman ülkelerdeki alimlerin ve düşünce suçlularının serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Karadaği'nin ramazan ayı vesilesiyle Müslüman ülkelerdeki yönetimlere ve toplumun çeşitli kesimlerine yaptığı çağrıya yer verildi.

Karadaği, ramazanın ilk gününün tüm Müslüman toplumların kapsamlı uzlaşısına ve ezilenlere yardımcı olacak bir girişime vesile olması temennisinde bulundu.

Açıklamasında ülke ve kişi adı belirtmeyen Karadaği, "ramazan ayı vesilesiyle alimler ve düşünce suçlularının serbest bırakılmasını" talep etti.

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