Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'e tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı açıklamada, İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert bir şekilde kınayarak, İslam dünyasındaki hükümetlere, kararlı bir tutum sergilenmesi ve İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, İslam dünyasındaki yönetimlere, ülkelerindeki İsveç büyükelçilerini çağırarak özür talep etmeleri ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Daha önce de benzer eylemlerin olduğuna işaret edilen açıklamada, bu gibi korkakça girişimlerin, Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğüne ve yüceliğine gölge düşürmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

Güvenlik ve istikrarı sarsan, ahlaki ve insani değerlerle çelişen bu eylemlerin kınandığı açıklamada, nefret söyleminden ve şiddetten kaçınılması, dini sembollere saygı gösterilmesi, dinlere ve kutsal değerlere hakaret ederek nefreti körüklemekten uzak durulması, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.



Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik provokatif bir eylem ve inançları hedef alan apaçık bir saldırı olduğunu belirtti.

İsveç hükümetinden, işlenen bu suç nedeniyle Müslümanlardan özür dilemesini isteyen Kasım, uluslararası toplumdan da bu tür eylemlerin önüne geçilmesini, nefret ve aşırılığın her türlüsünün engellenmesini ve faillerin hesap vermesi için gerekenin yapılmasını talep etti.

Yemen'deki Husi Siyasi Bürosundan yapılan açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı. Bu eylem, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca bir adım" olarak nitelendirildi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, dün, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.