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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mısır'daki idamlara tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin haksız yere öldürüldüğünü belirterek, idam edilmelerine tepki gösterdi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeleri için işkenceyle itirafa zorlanan 9 masum gencin idam edilmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. 
 
Haksız ve zalim kararlar alan hâkimlerin bu kişilerin infazına ortak olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"2019'a gelindiğinde olay henüz hayatlarının baharında 9 gencin idam edilmesine kadar vardı. Mısır tarihinde en çok bu rejim döneminde siyasi intikam infazları yapıldı."
 
Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.
 
Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

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