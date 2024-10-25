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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

AA25 Ekim 2024 Cuma 11:41 - Güncelleme:
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama
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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan açıklamada, "kaynağı veya yeri ne olursa olsun, masum sivilleri hedef alan her türlü terörizmin şiddetle kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, TUSAŞ'a yapılan ve masumların hayatına mal olan terör saldırısının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Terörizm, ister İsrail gibi bir ülkeden, ister herhangi bir gruptan ya da bireyden gelsin, insani ve dini ilkelere aykırıdır. Bu tür terör eylemleri yalnızca Müslüman halklar arasında kaos yaymayı ve fitne çıkarmayı amaçlayan Siyonist işgal devletine hizmet etmektedir." ifadesine yer verildi.

  • TUSAŞ
  • terör saldırısı
  • kınama

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