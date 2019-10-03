Dünya onu konuşmuştu, Putin yerden yere vurdu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Enerji Haftası forumu kapsamındaki bir panelde konuştu.

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla dünyanın gündemine oturmuştu.

Thunberg ile ilgili konuşan Putin, genç kıza çağrıda bulundu ve "Gelişmekte olan ülkelere neden fakirlik içinde yaşamaları gerektiğini ve İsveç gibi olamayacaklarını söyle." dedi.

Greta'nın sözlerini adeta yerden yere vuran Putin, 16 yaşındaki bir genç kızın bazı gruplar tarafından hedefleri doğrultusunda kullanıldığını öne sürdü ve bu durumu acınası olarak tanımladı.

Afrika'daki ve Asya'daki birçok ülke vatandaşlarının da tıpkı İsveç gibi yaşam standartlarına sahip olmak istediğini söyleyen Putin, kimsenin Greta'ya modern dünyanın karmaşık ve zor bir yer olduğunu anlatmadığını ifade etti.

Çevre sorunları konularına dikkat çekmeye çalışan gençlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Putin, çocukların ve gençlerin kişisel çıkarlar uğruna kullanılmasının ayıplanması gerektiğini aktardı.

Greta'nın kibar ve samimi bir kız olduğuna inandığını belirten Putin, yetişkinlerin gençleri ve çocukları bazı aşırı durumların içerisine sokmamak için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.