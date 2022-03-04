Dünya panikte! Ukrayna'da nükleer santrale saldırı

4 Mart 2022 Cuma 07:14 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 07:52

Ukrayna savaşının 9'uncu gününde Rusya'dan korkunç bir hamle geldi. Çatışmalar Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya'ya sıçradı. ABD Başkanı Biden, nükleer santralde çıkan yangınla ilgili Zelenski'yle görüşürken İngiltere, Rusya'nın saldırısı sonrası BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Zelenski ise Rusya'yı nükleer terörizm ile suçladı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

07:45 Derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya'nın kredi notunu bir haftada ikinci defa indirdi.



07:29 Ukrayna'daki Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının ardından, Energodar Belediye Başkanı Dmitro Orlov, bölgedeki çatışmanın sonlandığını söyledi.

07:20 Ukrayna acil servisleri, Zaporizhzhya nükleer santralinin eğitim binasında yerel saatle sabah 6'dan hemen önce bir yangın çıktığını doğruladı.

07:12 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Zaporizhzhia nükleer santralinde ortaya çıkan 'ciddi durum' nedeniyle Olay ve Acil Durum Merkezini '7/24 tam yanıt moduna' geçirdiğini söyledi.

07:04 Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Zaporizhzhia nükleer santralindeki 'korkunç saldırılar' hakkında konuştuğunu doğruladı. Trudeau, 'Rusya'nın bu kabul edilemez saldırıları derhal durdurulmalı' dedi.

06:11 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Zaporizhzhia'daki nükleer santralde çıkan yangınla ilgili haberlerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü ve Putin'in 'pervasız davranışlarını' Avrupa'nın güvenliği için bir tehlike olarak nitelendirdi.

06:04 Zaporizhzhia nükleer santralinde yaşanılanlar ile ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çok sert ifadeler kullandı.

Rusya'yı nükleer terörizm ile suçlayan Zelenski, 'Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer istasyonu yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer birimleri bombalıyor. Bunlar termal görüşe sahip tanklar, bu yüzden nereye ateş ettiklerini biliyorlar. Bunun için hazırlandılar' dedi.

'Çernobil kelimesini bilen herkese sesleniyorum' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti; 'Küresel bir felaketti. Yüz binlerce insan sonuçlarına karşı savaştı. On binlerce insan tahliye edildi. Rusya bunu tekrarlamak istiyor.'

'Bir patlama olursa hepimizin sonu, Avrupa'nın sonu olur' diyen Zelenski, Rusya'nın dünyada nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçtiğini belirtti.

05:57 İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

05:45 Ukrayna, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki yangının "temel" ekipmanı etkilemediğini, tesis personelinin hafifletici önlemler aldığını söyledi.

05:40 İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

05:10 Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi: Radyasyon seviyesi normal seyrinde. Nükleer güvenlik artık garanti altına alındı.

05:05 Nükleer santralde çıkan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

04:45 ABD Başkanı Joe Biden, Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ndeki yangınla ilgili bir güncelleme almak için bu Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden, Rusya'yı bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmaya ve itfaiye ekiplerinin bölgeye erişmesine izin vermeye çağırdı.

Açıklamada, Başkan Biden'ın , ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Yöneticisi ile santraldeki durum hakkında son gelişmeleri konuştuğu belirtildi.

04:19 Rus ordusunun saldırısının ardından yangın çıkan ve Ukrayna'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlayan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği bildirildi.

03:48 Rusya ordusu Ukrayna'daki en kritik noktalardan olan Zaporokiji nükleer santralinde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine bulunan Zaporoji nükleer santrali çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı. Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor. Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Rusya ve Ukrayna askerlerinin santraldeki çatışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.

03:12 Nükleer santralde yangın! Zaporijya Santrali'nde Rus saldırısı sonrası yangın çıktı.

02:30 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeyi sürdürüyor. Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak ta dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu. Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti. Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.

02:15 Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi.

01:40 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

01:37 ABD, Ukraynalılara 'geçici koruma statüsü' verecek.

01:35 ABD Başkanı Biden yarın Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da konuk edecek. Biden'ın bu görüşme sonrası NATO'ya ilişkin önemli mesajlar vereceği tahmin ediliyor.

00:02 Karadeniz'de Odessa açıklarında top mermisi isabet eden ve batan 'HELT' adlı Estonya gemisinin altı mürettebatının kurtarıldığı açıkladı. Ukrayna Parlamentosu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre; mürettebatın sağlık durumları iyi.